Roceira, com orgulho, diz baiana em encontro sobre sustentabilidade

Festival Nosso Futuro marca relação de 200 anos entre Brasil e França
Adrielen Alves - Enviada especial da EBC*
Publicado em 06/11/2025 - 17:24
Salvador
Brasília - 06/11/2025 - ESPECIAL JOVENS BRASIL ÁFRICA FRANÇA - FESTIVAL NOSSO FUTURO. Foto: Arquivo pessoal
Jovens do Brasil, da França e do continente africano estão reunidos nesta quinta-feira (6), na região do Polo de Economia Criativa de Salvador para defender a habitabilidade de seus territórios, sejam eles rurais ou urbanos. 

Em sessão plenária intitulada Eu Defendo Minha Cidade, lideranças das áreas ambiental, política e da sociedade civil tiveram a oportunidade de trocar experiências de iniciativas sustentáveis diante da urgência climática. 

Durante exposição, a agricultora Ana Mirela Silva [foto de destaque], de 19 anos, falou dos desafios de promover educação ambiental na zona rural de Matinada, no município baiano de Taperoá, a cerca de 140 quilômetros da capital. A este trabalho a jovem se refere como "extensionismo rural". 

“Dissemino com crianças e jovens como é trabalhar com os orgânicos, fazendo hortas orgânicas e levando a hidroponia- que é uma tecnologia social sustentável, e que visa a produção para pessoas que têm pouco espaço ou estão em áreas compactadas e até mesmo ribeirinhas”,  afirma. 

Ao se apresentar diante de políticos e pensadores da África e da França, Ana Mirela Silva se autointitulou roceira, “com muito orgulho!”.   

“Eu tive a curiosidade de pesquisar o que seria e percebi a expressão se encaixa para pessoas que têm aptidão com o campo. Isso não me abate mais hoje em dia. Sou preta, sou pobre, sou roceira, moro no interior, e eu honro minhas raízes”, diz a agricultora. 

Ana Mirela defende o papel das novas gerações como fundamental para mudança de consciência ambiental, especialmente para influenciar os mais próximos como os pais e responsáveis. A jovem explica que assim como os pais dela, também trabalha no campo, mas, o que os difere são os estudos, que ela teve a oportunidade de concluir.

Durante o encontro, ela falou sobre segurança alimentar e resiliência climática com a promoção de inclusão social.

Brasília - 06/11/2025 - ESPECIAL JOVENS BRASIL ÁFRICA FRANÇA - FESTIVAL NOSSO FUTURO. Foto: Arquivo pessoal
Seydina Samb fala sobre priorizar levar verde para todos os espaços- foto: arquivo pessoal

Intercâmbio

Justiça climática e inclusão dos jovens nas discussões sobre o futuro das cidades são temas debatidos no Festival Nosso Futuro levantados por Seydina Samb. prefeito da comunidade de Yolf, no Senegal, a cerca de 5,3 mil quilômetros de Salvador. De acordo com o político, Brasil e a África estão unidos em propósitos ecológicos.

Aos 38 anos, Samb fala sobre a urgência de derrubar títulos como "áreas rurais" ou "urbanas" para caracterizar as cidades e define que a melhor expressão a usar é "municípios sustentáveis", que priorizem a transição ecológica, como a opção por energias renováveis, por exemplo. 

Samb explicou que no município de Yoff, que fica na região metropolitana da capital senegalesa Dacar, as escolas estão sendo equipadas com energia eólica e que sua gestão é marcada por priorizar "levar verde para todos os espaços". “É urgente termos ações concretas, porque a Terra chora”, lamentou Samb. 

A cerca de 5 mil quilômetros de Yoff, no Senegal, e quase 8 mil quilômetros de Salvador, as ações de uma política francesa, que tem a ancestralidade oriunda do Brasil (filha de mãe baiana e pai francês), também conectam os três pontos do globo terrestre. 

Céline Hervieu é deputada de Paris pelo Partido Socialista da França. Ela defendeu, em português - língua aprendida com a mãe - a educação de crianças e jovens como mola transformadora da sociedade. E acrescentou que o Brasil tem dado exemplo de representatividade em todos os espaços, inclusive os de poder. “Vermos uma mulher como a ministra da Cultura, Margareth Menezes, neste local faz com que meninas e mulheres sonhem e queiram ascender a estes espaços”, concluiu Hervieu.

Brasília - 06/11/2025 - ESPECIAL JOVENS BRASIL ÁFRICA FRANÇA - FESTIVAL NOSSO FUTURO. Foto: Arquivo pessoal
Céline Hervieu fala sobre importância da representatividade em espaços de poder - foto: arquivo pessoal

O Festival Nosso Futuro, em Salvador, faz parte das celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França. 

Até o próximo sábado (8), a capital baiana estará ocupada por eventos culturais, gastronômicos, exposições e oficinas com ativistas, artistas e empreendedores engajados na construção de territórios mais justos e sustentáveis. A maioria, jovens franceses, brasileiros e africanos preocupados com o futuro do planeta, diante das mudanças climáticas. 

*A repórter viajou a convite do Instituto Francês.

Edição:
Aline Leal
