Roda de Samba deste domingo une música e literatura na Rádio Nacional

A canção popular e a literatura têm algum parentesco, garante o jornalista e escritor mineiro Humberto Werneck, há décadas radicado em São Paulo. Para ele, o samba e a crônica “são irmãos”.

O parentesco entre a música e a literatura é o tema do programa Roda de Samba deste domingo (16) ao meio-dia, na Rádio Nacional. O programa é produzido pela emissora e pela Agência Brasil.

"Tanto compositores populares como cronistas de texto são dois bichos apaixonados pela observação da vida, pela observação do cotidiano”, compara Humberto Werneck.

Humberto Werneck é autor, entre outros livros, de Viagem no país da crônica (editora Tinta da China), lançado este ano. Na obra, o escritor resenha a enorme produção dos principais cronistas brasileiros: Clarice Lispector, Fernando Sabino, Otto Lara Resende, Paulo Mendes Campos, Rachel de Queiroz e Rubem Braga.

O escritor acredita que os dois “bichos” têm a rua como matéria-prima. “A crônica, alguém já disse, é um gênero a pé. Eu aplicaria isso também à música popular.” Para ele, compositores e cronistas “são capazes de apanhar uma aparente insignificância, às vezes, e transformar e revelar o que tem ali de perene, de duradouro.”

Não à toa, o Brasil tem grandes compositores que também são cronistas, como Aldir Blanc, Antonio Maria e Vinicius de Moraes; cronistas que são músicos, o caso do baterista Fernando Sabino e do saxofonista Luiz Fernando Veríssimo; e compositores que são chamados de cronistas ─ Ary Barroso, Geraldo Pereira, Noel Rosa e Wilson Baptista.

Escritores na roda

Iniciado em 2019, o Roda de Samba já conversou com outros escritores como Alberto Mussa, Manoel Herzog, Paulo Lins e Ruy Castro. Também foram ao ar pelo programa as últimas entrevistas de Monarco, João Donato e do crítico musical Zuza Homem de Melo.

O Roda de Samba vai ao ar todo domingo, ao meio-dia, nas 11 emissoras da Rádio Nacional, e é posteriormente distribuído na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O acervo do programa pode ser ouvido aqui.

Serviço

O que: programa Roda de Samba com o escritor Humberto Werneck

Quando: domingo, dia 16/11, ao meio-dia

Onde: na Rádio Nacional de Brasília (AM 980 KHz e FM 96,1 MHz), Rio de Janeiro (AM 1.130 KHz e FM 87,1 MHz), São Paulo (FM 87,1 MHz), São Luís (FM 93,7 MHz), da Amazônia (OC 11.780 kHz e 6.180 kHz), do Alto Solimões (FM 96,1 MHz), de Foz do Iguaçu (FM 90,1 MHz) e Recife (FM 87,1 MHz).