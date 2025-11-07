Sala de Concerto homenageia Edmundo Villani-Côrtes nesta sexta-feira

Maestro faz 95 anos em 2025; programa vai ao ar às 17h, na Rádio MEC

O Sala de Concerto desta sexta-feira (7) presta uma homenagem especial aos 95 anos do pianista, maestro, arranjador e compositor brasileiro Edmundo Villani-Côrtes.

A atração da Rádio MEC, com apresentação de Pedro Pontes, vai ao ar às 17h, reunindo depoimentos e interpretações ao vivo de artistas consagrados e novas vozes da cena erudita nacional.

O programa contará com a presença de Lúcia Barrenechea (piano), Sérgio Barrenechea (flauta), Calebe Faria (barítono), Carolina Morel (soprano), José Sacramento (piano), David Chew (violoncelo), Nicolas de Souza Barros (violão) e Juliana Franco (soprano).

Também participam, em gravações especiais, o próprio Edmundo Villani-Côrtes, além de Lício Bruno e Luciana Hamond, que compartilham lembranças e reflexões sobre a trajetória do compositor.

O repertório desta edição apresenta uma seleção de composições de Villani-Côrtes ao vivo.

Repertório

Lúcia Barrenechea (piano) e Sérgio Barrenechea (flauta)

Seresta (flauta)

Valsinha de roda (piano)

Luz (piano e flauta)

Trio Oré - (Calebe Faria - barítono; Carolina Morel – soprano; José Sacramento - piano)

Canção de Carolina

Confissão

Alma Minha

Papagaio Azul

Duo Folia (David Chew - violoncelo; Nicolas de Souza Barros - violão) + Juliana Franco (soprano)

Edmundo Villani-Côrtes - Prelúdio e Baião (das “Cinco Miniaturas”)

Casulo. Edmundo Villani - Cortes - Para soprano, violão e violoncelo

Sala de Concerto

Transmitido às sextas-feiras, às 17h, o programa Sala de Concerto é um espaço para apresentações ao vivo de músicos da cena clássica brasileira.

No ar desde o ano 2000, a atração da Rádio MEC promove o encontro entre instrumentistas, cantores e o público.

Rádio MEC

Conhecida de Norte a Sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC completou 102 anos em 2025 e é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto.

A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Sala de Concerto – 95 anos de Edmundo Villani-Côrtes – Sexta-feira, dia 07/11, às 17h, na Rádio MEC FM

