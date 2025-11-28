logo ebc
Sem Censura conquista Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025

Entrega do troféu será nos dias 10 e 11 de dezembro, em São Paulo
TV Brasil
Publicado em 28/11/2025 - 16:17
Brasília
Rio de Janeiro, (RJ), 24.01.2024 – Apresentadora do programa Sem Censura, Cissa Guimarães.. Foto: Tomaz Siva/Agência Brasil
© Tomaz Siva/Agência Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, o Sem Censura, da TV Brasil, ganhou o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas. A atração, apresentada por Cissa Guimarães, destacou-se entre os indicados e conquistou o reconhecimento de um dos mais tradicionais e respeitados prêmios culturais do país.  

O prêmio é promovido pelo portal NaTelinha, parceiro do UOL, e completa 16 anos nesta edição. Ao todo, são 24 prêmios, com 21 categorias definidas por voto popular. Além disso, será entregue um troféu especial a um profissional reconhecido pelo conjunto da obra

A apresentadora do programa, Cissa Guimarães, agradece ao público por mais uma conquista.

“Cada voto, cada mensagem, cada tarde que a gente passa junto na telinha, tudo isso constrói uma relação em que sei que este programa faz parte da vida de milhões de famílias brasileiras. Obrigada pela confiança”, comemora. 

A entrega do troféu ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro, em São Paulo. Os campeões serão recebidos em uma recepção especial preparada para celebrar os destaques. De acordo com os organizadores, o Melhores do Ano NaTelinha alcançou, em 2025, mais de 67 milhões de votos

Programa premiado 

Clássico da televisão brasileira, a atração reestreou, em 2024, na programação da TV Brasil, e tem conquistado o reconhecimento de público e crítica. Entre os destaques, foi o vencedor do Prêmio de Melhor Programa de Televisão concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), reconhecida como um dos prêmios mais tradicionais e prestigiados do setor cultural brasileiro. 

Com um quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana, o Sem Censura recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas atuais de interesse da sociedade. Em 2025, a produção da TV Brasil comemora 40 anos no ar

Sobre o programa 

A atração é exibida pela emissora pública de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 16h às 18h. A produção tem edições especiais todas as sextas-feiras, no mesmo horário

O Sem Censura também é transmitido simultaneamente na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo fica disponível em formato de podcast no Spotify. A atração diária ainda tem janela alternativa na programação da TV Brasil mais tarde, no mesmo dia, às 23h30. 

A interatividade está presente na produção com a hashtag #semcensura40anos nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. A apresentadora Cissa Guimarães lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas. 

O Sem Censura faz parte da programação da emissora pública desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo vespertino criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle no comando da bancada. 

Ao vivo e on demand                                                                

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Serviço 

Sem Censura – segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil 

Sem Censura (reprise) – segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil 

Sem Censura – Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br 

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil 

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil 

X – https://x.com/TVBrasil 

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil 

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil 

TV Brasil Playhttp://tvbrasilplay.com.br 

