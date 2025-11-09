logo ebc
TV Brasil exibe tributo a Paulinho da Viola no Samba da Gamboa

Programa comandado por Tereza Cristina tem Alfredo Del-Penho
Publicado em 09/11/2025 - 08:04
Tributo a Paulinho da Viola no Samba da Gamboa tem participação de Alfredo Del-Penho.
Paulinho da Viola é o homenageado do programa Samba na Gamboa que a TV Brasil leva ao ar neste domingo (9), às 13h. o músico e compositor completa 82 anos na próxima quarta-feira, dia 12 de novembro.

Para celebrar a obra de Paulinho da Viola, a sambista Teresa Cristina recebe o cantor e compositor Alfredo Del-Penho, artista da chamada “Geração Lapa”, surgida nos anos 1990 no bairro boêmio do Rio de Janeiro e caracterizada pela revitalização do samba na cidade.

Paulinho da Viola é um dos maiores representantes do samba nacional. Além de cantor, o artista é multi-instrumentista e compositor de choro. Paulinho também mantém uma relação especial com o carnaval, pois é baluarte da Portela e integrante da Velha Guarda da escola.

Durante o programa inédito, Teresa Cristina fala de Paulinho como uma de suas grandes inspirações. No bate-papo, ela e Alfredo Del-Penho destacam a relevância do músico para a cultura brasileira. Entre uma conversa e outra, Teresa Cristina e Alfredo entoam composições de Paulinho que se tornaram sucessos na voz dele e de outros intérpretes.

O repertório que embala a edição deste domingo inclui Pecado Capital, Argumento, Coração Imprudente, Dança da Solidão, Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida, Eu Canto Samba, Só o Tempo, Coração Leviano, Coisas do Mundo, Minha Nega, Coração da Gente, O Tímido e a Manequim e Cantando.

Alfredo Del-Penho

Tributo a Paulinho da Viola no Samba da Gamboa tem participação de Alfredo Del-Penho.
Tributo a Paulinho da Viola no Samba da Gamboa tem participação de Alfredo Del-Penho. Foto TV Brasil.

Em 25 anos de carreira, Alfredo Del-Penho tem mais de dez discos lançados como produtor ou intérprete e é considerado um dos grandes nomes do samba contemporâneo.

Del-Penho acumula parcerias com nomes como Nei Lopes e Chico César, já tendo sido indicado ao Grammy Latino e vencido duas vezes o Prêmio da Música Brasileira. Recebeu por seu trabalho como diretor musical e compositor de trilhas originais cerca de dez premiações, entre eles o Shell de melhor música em 2018.

Histórico da produção

O Samba na Gamboa reúne grandes intérpretes das novas gerações e nomes consagrados do gênero e ícones da MPB para uma animada roda de samba. Com Diogo Nogueira, o programa contou com sete temporadas e foi gravado entre 2008 e 2018. Até hoje a atração faz parte da grade do canal público.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

