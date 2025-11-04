Votação online do 16º Festival de Música da Rádio Nacional está aberta

Está aberta a votação online do 16º Festival de Música da Rádio Nacional, promovido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O público tem até o dia 30 de novembro para acessar o site oficial e escolher suas músicas favoritas entre as obras selecionadas pela comissão julgadora.

A votação começou na segunda-feira (3). A canção mais votada nesta etapa estará automaticamente classificada entre as 12 finalistas do festival. As músicas concorrentes já estão em exibição na programação da Rádio Nacional FM, acompanhadas de vinhetas de identificação e créditos dos intérpretes e compositores.

“O festival é uma oportunidade única para revelar talentos. Agora é a vez dos ouvintes participarem ativamente, ajudando a escolher quem vai brilhar na final. É um momento de celebração da diversidade musical e da força da Rádio Nacional como espaço para novos artistas”, afirma o gerente executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto.

Após o encerramento da votação online, a comissão julgadora selecionará outras 11 músicas para compor a lista das finalistas. Essas obras serão veiculadas entre 1º e 12 de dezembro, quando também ocorrerá uma nova fase de votação. Os vencedores nas categorias Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet serão anunciados em evento com transmissão online no dia 12 de dezembro.

O festival bateu recorde histórico com 1.068 músicas inscritas em 2025, reafirmando o compromisso da EBC com a valorização da produção musical brasileira e a democratização do acesso à cultura.

Serviço

Votação do 16º Festival de Música da Rádio Nacional: de 3 a 30 de novembro pelo site oficial.

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

