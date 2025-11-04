logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Votação online do 16º Festival de Música da Rádio Nacional está aberta

Público pode escolher sua música favorita até dia 30
EBC
Publicado em 04/11/2025 - 17:11
Brasília
Brasília (DF), 04/11/2025 - 16º Festival de Música da Rádio Nacional. Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Está aberta a votação online do 16º Festival de Música da Rádio Nacional, promovido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O público tem até o dia 30 de novembro para acessar o site oficial e escolher suas músicas favoritas entre as obras selecionadas pela comissão julgadora.

A votação começou na segunda-feira (3). A canção mais votada nesta etapa estará automaticamente classificada entre as 12 finalistas do festival. As músicas concorrentes já estão em exibição na programação da Rádio Nacional FM, acompanhadas de vinhetas de identificação e créditos dos intérpretes e compositores.

“O festival é uma oportunidade única para revelar talentos. Agora é a vez dos ouvintes participarem ativamente, ajudando a escolher quem vai brilhar na final. É um momento de celebração da diversidade musical e da força da Rádio Nacional como espaço para novos artistas”, afirma o gerente executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto.

Após o encerramento da votação online, a comissão julgadora selecionará outras 11 músicas para compor a lista das finalistas. Essas obras serão veiculadas entre 1º e 12 de dezembro, quando também ocorrerá uma nova fase de votação. Os vencedores nas categorias Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet serão anunciados em evento com transmissão online no dia 12 de dezembro.

O festival bateu recorde histórico com 1.068 músicas inscritas em 2025, reafirmando o compromisso da EBC com a valorização da produção musical brasileira e a democratização do acesso à cultura.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Serviço

Votação do 16º Festival de Música da Rádio Nacional: de 3 a 30 de novembro pelo site oficial

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br 
Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr 
Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv 
YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr 
Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr 
X: https://x.com/radionacionalbr
Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional

  • Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201 
  • Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536 
  • Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568 
  • Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966 

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz 
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz 
São Paulo: FM 87,1 MHz 
Recife: FM 87,1 MHz 
São Luís: FM 93,7 MHz 
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC 
Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

Relacionadas
Rádio, microfone, Estúdio
Festival de Música da Rádio Nacional tem recorde de músicas inscritas
16º Festival de Música da Rádio Nacional Rádio Nacional música EBC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Relação com professor ajuda aluno na construção de propósito de vida
ter, 04/11/2025 - 19:01
Brasília (DF) 15/02/2024 - Justiça designa interventor para presídio federal de Mossoró Interventor assume interinamente o comando da Penitenciária Federal de Mossoró/RN após fuga de dois detentos e a saída do diretor anterior Foto: Depen/Divulgação
Justiça Sete líderes do Comando Vermelho vão para prisões federais
ter, 04/11/2025 - 18:41
São Paulo (SP), 04/11/2025 - Pessoas participam de ato anual em homenagem a Carlos Marighella. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Ato lembra os 56 anos da morte de Carlos Marighella
ter, 04/11/2025 - 18:32
President Joe Biden and Vice President Kamala Harris attend the Plenary at the IX Summit of the Americas in Los Angeles, California, USA, 09 June 2022. No Use Germany.
Internacional Cúpula das Américas é adiada em meio a tensão na região
ter, 04/11/2025 - 17:49
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Governos do RJ e federal discutem formas de reduzir entrada de armas
ter, 04/11/2025 - 17:48
Belém (PA) - Imagem área do Porto de Belém no Pará. Foto: SETUR/GOV PA
Política Lula sanciona lei que transfere capital para Belém temporariamente  
ter, 04/11/2025 - 17:47
Ver mais seta para baixo