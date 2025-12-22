logo ebc
Caminhos da Reportagem exibe 2ª parte de especial dedicado ao brega

Programa vai ao ar nesta segunda-feira (22) às 23h na TV Brasil
EBC
Publicado em 22/12/2025 - 08:32
Brasília
Salvador (BA), 19/12/2025 - Cantor Reginaldo Rossi. TV Brasil exibe episódio do premiado programa Caminhos da Reportagem, intitulado “O Brega é Pop – Parte 2”. Foto: Patrick Silva/Divulgação
© Patrick Silva/Divulgação

Nesta segunda-feira (22), a TV Brasil exibe, às 23h, um novo episódio do premiado programa Caminhos da Reportagem, intitulado O Brega é Pop – Parte 2. A atração, realizada pela UERN TV e pela TV Universitária do Recife, continua a desvendar o sucesso do ritmo contagiante e romântico que conquista todo o país.

O brega, historicamente ligado às periferias do Recife, teve sua grande explosão com o eterno Reginaldo Rossi, que tornou esse estilo musical conhecido para além do Nordeste. A música segue em constante transformação, com o surgimento de novos artistas, sendo estudada pela academia e contando com um público fiel que atravessa gerações.

Além disso, há um forte protagonismo feminino na cena pernambucana. Nomes como o de Pallas Pinho, que saiu da periferia e conquistou o público, contribuem para que outras mulheres, por meio do projeto Amigas do Brega, tenham visibilidade nesse gênero. A cantora Thayzinha, que se apresenta no metrô do Recife, é um dos exemplos que vêm conquistando a juventude.

Essa diversidade do brega chamou a atenção de estudiosos. O professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Thiago Soares acompanha a evolução desse gênero como uma expressão cultural legítima, destacando sua diversidade nacional e a identidade própria que o ritmo assume em Pernambuco. Para ele, o debate ajuda a romper preconceitos históricos e reafirma o estilo como um movimento cultural relevante.

Rei do Brega

O Caminhos da Reportagem destaca que o legado de Reginaldo Rossi, o Rei do Brega, é indiscutível, sendo o grande nome responsável por tornar o ritmo conhecido em todo o país. No bairro da Boa Vista, há uma estátua em homenagem ao cantor, que faleceu em 2013, além de painéis espalhados pela cidade.

O empresário Sandro Nóbrega, que acompanhou Rossi por 25 anos, revela a dimensão afetiva e cultural deixada pelo artista, agora eternizada também pelo Dia Nacional do Brega, celebrado em 14 de fevereiro.

O Clube das Pás é um dos espaços no Recife onde o brega segue com lugar garantido. Bailes, orquestras e histórias de frequentadores mostram que o gênero continua sendo sinônimo de dança, encontro e felicidade.

Serviço

Caminhos da Reportagem – O Brega é Pop - Parte 2 - Segunda-feira (22), às 23h, na TV Brasil

