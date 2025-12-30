DR com Demori discute racismo estrutural com o ator Clayton Nascimento

Último programa de 2025 vai ao ar às 23h desta terça, na TV Brasil

O último programa inédito da temporada 2025 do DR com Demori recebe o ator, diretor e dramaturgo Clayton Nascimento, criador do premiado espetáculo Macacos, que explicita o racismo estrutural no Brasil.

O entrevistado conversa com Leandro Demori sobre a forma com que a história moldou a sociedade com pensamento e costumes racistas. Ele reflete ainda sobre a representatividade negra no audiovisual brasileiro e o poder da arte como ferramenta de transformação social. O programa vai ao ar às 23h desta terça-feira (30), na TV Brasil.

Clayton Nascimento relata que a criação do espetáculo Macacos foi motivada por um episódio de racismo exibido na televisão e por uma pesquisa histórica sobre as raízes desse tipo de agressão.

“Macacos é um monólogo que fala sobre a estruturação do racismo no Brasil. Eu fui provocado a escrever essa peça quando, morando no Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, liguei a televisão e vi um estádio inteiro chamando o goleiro Aranha de ‘macaco’. Fui estudar qual a origem do xingamento e para minha grande surpresa descubro que nasce no Brasil, quando a França tenta uma colonização em nosso país”, explica.

O artista conta ainda como desenvolveu uma relação próxima com Terezinha Maria de Jesus, piauiense, que perdeu o filho Eduardo Ferreira na porta de casa, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, após um tiro disparado durante uma ação policial.

A história de Terezinha também é evidenciada no espetáculo. Clayton Nascimento conta que, certo dia, um advogado que estava na plateia, ao tomar conhecimento do caso, procurou-o após o espetáculo, colocando-se à disposição para atuar na defesa de Terezinha. “Gostaria de saber como posso ajudar, pois na peça eu conheci a história de Terezinha e acho que se trata de uma injustiça”, disse o advogado para Clayton. Em pouco tempo, o inquérito acabou sendo reaberto.

“A gente precisa sempre olhar para a importância da arte. Ela rompe barreiras. Eu tenho certeza absoluta: a arte tem um poder que é desmedido. Ninguém vai poder sentar e dizer o poder que a arte tem. E agora, em vida, fico muito feliz de poder dizer que a peça que eu criei está trazendo saúde para uma mãe, para a história de muitos jovens negros brasileiros e para o próprio olhar da justiça no Brasil”, destaca o dramaturgo.

TV Brasil

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil.

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.