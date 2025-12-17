logo ebc
EBC divulga projetos que vão passar por pitching do Seleção TV Brasil

Propostas selecionadas vão compor a grade da emissora pública
Publicado em 17/12/2025 - 16:53
Brasília
Brasília (DF) 17/04/2025 - Edital da TV Brasil prevê cotas para garantir diversidade regional, saiba como vai funcionar. Arte TV Brasil
Foi divulgada nesta quarta-feira (17) a lista dos 102 projetos classificados para a última fase de avaliação da chamada pública Seleção TV Brasil, lançada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em parceria com a Agência Nacional de Cinema (Ancine) e Ministério da Cultura (MinC). Essa etapa, chamada de pitching, é quando serão selecionados os projetos vencedores.

O pitching é uma técnica de avaliação em que os responsáveis pelo projeto apresentam oralmente sua proposta para uma banca de seleção. A etapa acontecerá de forma remota - com os participantes online e a banca presencial no Rio de Janeiro -, entre os dias 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026.

O edital Seleção TV Brasil faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) em valor recorde de R$ 110 milhões. É o maior investimento da história destinado ao campo público, com o objetivo de fomentar a cadeia da economia criativa, através da contratação de, no mínimo, 35 produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro para a grade de programação da TV Brasil e da Rede Nacional de Comunicação Pública, além do campo da comunicação educacional, comunitária e cultural.

Preparação de funcionários da EBC

As etapas de habilitação e avaliação preliminar da chamada pública Seleção TV Brasil contaram com a mobilização de funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O perfil dos avaliadores é de empregados públicos, analistas de comunicação pública, com experiência de mais de 10 anos na empresa, que atuam na criação e produção dos programas que compõem a grade da TV Brasil. 

Foram realizadas oficinas de formação para esses analistas, com o objetivo de discutir e alinhar os critérios de avaliação previstos no edital, tornando-a mais justa e equânime.

Durante a etapa de preparação, foram realizadas reuniões com associações representativas do audiovisual, troca de experiências com responsáveis por outros editais do setor, como a Riofilme, além da participação da Ancine ao longo de todo o processo.

Ao todo, 22 funcionários foram destacados para a análise documental na etapa de habilitação e 21 fizeram a leitura do material criativo, resultando na avaliação preliminar que selecionou os 102 projetos para a fase de pitching. A etapa de avaliação dos projetos exigiu cerca de três meses de dedicação exclusiva destes funcionários, nas três praças da EBC: Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Sete linhas temáticas

O edital Seleção TV Brasil é estruturado em sete linhas temáticas: infantil, infanto-juvenil, natureza e meio ambiente, futebol feminino, sociedade e cultura, produção e finalização de longas-metragens e produção de novela. 

Cada uma dessas linhas oferece possibilidades específicas de formatos, podendo ser produções unitárias ou produções seriadas com quantidades de episódios e durações variadas. Veja abaixo o número de projetos classificados para a próxima fase por linha temática:

  • Linha Infantil – 63 inscritos – 9 classificados
  • Linha Infanto-Juvenil – 46 inscritos – 12 classificados
  • Linha Natureza – 272 inscritos – 30 classificados
  • Linha Futebol Feminino – 47 inscritos – 9 classificados
  • Linha Sociedade/Cultura – 725 inscritos – 24 classificados
  • Linha Produção/Finalização Longa – 143 inscritos - 15 classificados
  • Linha Produção Novela – 7 inscritos – 3 classificados
