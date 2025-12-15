logo ebc
EBC e Funarte assinam cooperação para difusão cultural

Parceria viabiliza produções inéditas para rádio, TV e plataformas
Agência Brasil
Publicado em 15/12/2025 - 19:51
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro (RJ), 15/12/2025 – A presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, assina termo de cooperação com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com a diretora de Conteúdo e Programação, Antônia Pellegrino, e o diretor-presidente, André Basbaum. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Fundação Nacional de Arte (Funarte), autarquia ligada ao Ministério da Cultura (MinC), serão parceiras para a realização de projetos de difusão das artes. O termo de cooperação, com validade de um ano, foi anunciado no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (15).

O termo funciona como um guarda-chuva e prevê produções inéditas e originais de programas sonoros e audiovisuais, incluindo séries, minisséries e outras obras únicas com variadas durações, para veiculação nos nas emissoras de rádio e TV e também para exibição nas plataformas digitais da EBC.

Para o presidente da EBC, André Basbaum, a empresa “tem vocação para levar arte ao maior número de pessoas” e os seus canais “são lugar de distribuição e de amplificação das vozes da cultura brasileira.”

“Se a missão da EBC é fomentar o senso crítico, a ferramenta deve ser a cultura”, disse a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino. 

Rio de Janeiro (RJ), 15/12/2025 – A presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, assina termo de cooperação com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com a diretora de Conteúdo e Programação, Antônia Pellegrino, e o diretor-presidente, André Basbaum. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Assinatura de termo de cooperação entre a Funarte e a EBC Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Parcerias 

A diretora lembra que a EBC já tem parcerias com a Secretaria de Audiovisual do Minc, com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e com apoio da própria Funarte produziu a série Mestras e Mestres das Artes, disponível na plataforma TV Brasil Play

“A ideia [da cooperação] é fazer a difusão da música, de conteúdo artísticos, de produção audiovisual. A estratégia é dar voz aos artistas brasileiros, sobretudo, os que estão inscritos nos nossos programas”, acrescenta a presidenta da Funarte, Maria Fernandes Marighella.

A parceria entre a estatal e a autarquia do MinC não implica em transferência de recursos, remuneração por serviços prestados ou cessão de servidores. A EBC poderá licenciar e comercializar no Brasil e no exterior os programas produzidos a partir da cooperação.

A assinatura do termo de cooperação ocorre na véspera do aniversário de 50 anos da fundação. Nesta terça-feira (16), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa no Rio da reinauguração do Centro Técnico de Artes, na Lapa, e da inauguração da lona Mestre Jamelão, o Diamante Negro na Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha (ENCLO), na Praça da Bandeira.

