logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

EBC é parceira do Encontro de Rádios Brasília 2025

Evento é promovido pela Rádio França Internacional
EBC
Publicado em 08/12/2025 - 13:19
Brasília
Brasília (DF), 24/10/2023, Totem na fachada da EBC, com a nova logo marca, que fica na entrada da Empresa Brasil de Comunicação, localizado no Venâncio Shopping em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é parceira institucional do Encontro de Rádios Brasília 2025, que será realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, na Sala Le Corbusier, na Embaixada da França, em Brasília. O evento é organizado pela Rádio França Internacional (RFI) e o tema é Qual é o futuro do rádio na era digital?.

O encontro vai reunir profissionais e especialistas do setor para palestras e debates sobre o cenário atual do rádio, seus desafios e oportunidades em um ambiente cada vez mais marcado pela transformação digital. Serão dois dias de trocas, análises e reflexões sobre inovação, responsabilidade social e ambiental, produção de conteúdos, novos formatos e tendências.

Também são apoiadores do evento a Rádio Câmara, a Rede de Rádios Universitárias do Brasil (Rubra), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), o Grupo Radioweb e a Embaixada da França.

A EBC estará representada pelo seu diretor-geral, Bráulio Ribeiro, e por diversos profissionais da empresa que vão participar de painéis, compartilhar experiências e contribuir com as discussões a partir da expertise da comunicação pública.

“O debate sobre o futuro do rádio é estratégico para garantirmos diversidade, inovação e serviço à sociedade em um ambiente digital de constante mudança. Parcerias como esta fortalecem o setor e ampliam nossa capacidade de produzir conteúdos públicos com alcance e qualidade”, afirma o diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro. 

Programação

Quinta-feira (11)

9h30 - Discursos de boas-vindas

10h - Painel O rádio tem futuro na era digital? Como ele pode existir frente à multiplicação de novos agentes de informação?

Moderador - Paulo Fernando de Carvalho Lopes, Rubra/UFPB;

Antônio Alonso, Sebrae Nacional;

Patrícia Marins, Oficina Consultoria;

Thiago Regotto, EBC.

12h - Painel Exploração de caminhos de colaboração entre as mídias públicas

Moderadora - Verônica Lima Nogueira da Silva, Rádio Câmara Brasília;

Adriano de Angelis, EBC;

Elcio Ramalho, RFI;

Gianfranco Del Sent, Rádio Câmara Brasília;

Norma Meireles, Rubra.

14h30 - Painel Contribuição do rádio à criação da consciência ecológica (após a COP-30 em Belém)

Moderador - Pedro Ivo, Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento;

Ana Raquel/José Carlos Oliveira, Rádio Câmara;

Norma Meireles, Rubra;

Mara Régia di Perna, EBC.

16h30 - Painel Interiorização da rádio pública: os casos da EBC, da RNCP, da Rádio Câmara, da Rede Legislativa e da Rubra

Moderadora - Debora Lopez, Rubra;

Lídia Neves, EBC;

Nelia del Bianco, GP Rádio e Mídia Sonora;

Norma Meireles, Rubra.

18h - Assinatura da carta de intenções tripartite entre a EBC, a Coordenação Geral da Aliança Francesa no Brasil e o grupo FMM para a disponibilização de duas séries radiofônicas sobre a língua francesa, produzidas pela RFI, para as rádios da RNCP

18h30 - Lançamento do livro Interiorização da rádio pública: informação legislativa para todo o Brasil, produzido pela Rede Legislativa e o Grupo de Pesquisa de Rádio e Mídia Sonora da Intercom

Sexta-feira (12)

9h30 - Painel Os jovens diante das novas mídias: informação versus desinformação na era digital

Moderadora - Ana Potyara Tavares, Andi Direito e Comunicação;

Debora Lopéz, Rubra;

Eliana Albuquerque, Rádio UESC;

Katia Brembatti, Abraji.

11h30 - Painel Meios de comunicação, democracia e construção de valores universais

Moderador - Marcos Urupá, UNB;

Braulio Ribeiro, EBC;

Carla Jimenez, UOL;

Lilian Mariano Alves, Rádio Terceiro Andar UFMG;

Sônia Pessoa, Rádio UFG.

14h30 - Painel O rádio privado: busca de equilíbrio entre a necessidade do rating e a responsabilidade no tratamento da informação, do diálogo intercultural e da diversidade social

Moderador - Rafael Medeiros, Rádio Educativa UFMG;

Felipe Damo, Sebrae Nacional;

Hiury Wdson, Agência Radioweb;

Neila Kadhi, Rádio Educadora da Bahia.

16h30 - Painel A IA: amiga ou inimiga do jornalismo?

Moderadora - Kariane Costa, EBC;

Paulo Gilvane, Grupo Radioweb;

Rachel Librelon, Agência Câmara;

Elcio Ramalho, RFI.

Relacionadas
Brasília 03/11/2025 - EBC e COC/Fiocruz se unem no podcast inédito “S.O.S! Terra Chamando!” sobre a saúde do planeta. CRÉDITO: ARTE MARKETING/EBC
EBC e COC/Fiocruz se unem em podcast sobre a saúde do planeta
Brasília (DF), 05/12/2025 - TV Brasil é uma das vencedoras da etapa nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Foto: Erivelton Viana/ Sebrae
TV Brasil é uma das vencedoras do Prêmio Sebrae de Jornalismo
EBC rádios Rádio França Internacional Embaixada da França Encontro de Rádios Brasília 2025 rádio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Movimento de ônibus no viaduto Doutor Plínio de Queirós, em Bela Vista.
Cultura Livro debate tarifa zero e mobilidade urbana como qualidade de vida
seg, 08/12/2025 - 13:51
Brasília (DF), 24/10/2023, Totem na fachada da EBC, com a nova logo marca, que fica na entrada da Empresa Brasil de Comunicação, localizado no Venâncio Shopping em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Cultura EBC é parceira do Encontro de Rádios Brasília 2025
seg, 08/12/2025 - 13:19
Logo da Agência Brasil
Internacional Terremoto de magnitude 7,6 atinge região nordeste do Japão
seg, 08/12/2025 - 13:07
Sessão plenária do STF. 29/02/2024 - Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Justiça Dino manda divulgar CPF de quem ganha salário via emendas para saúde
seg, 08/12/2025 - 12:44
São Paulo (SP) - 07/12/2025 - Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo Obras são de Cândido Portinari e Henri Matisse. Foto: Prefeitura de São Paulo
Geral Prefeitura de São Paulo comunica à Interpol roubo de obras de arte
seg, 08/12/2025 - 12:35
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Saúde encerra sala que monitorava casos de intoxicação por metanol
seg, 08/12/2025 - 12:32
Ver mais seta para baixo