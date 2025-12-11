logo ebc
Fachada do Theatro Municipal do Rio vai mostrar O Quebras Nozes

Projeção com a história do balé natalino começa nesta sexta-feira
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/12/2025 - 08:53
Rio de Janeiro
10/12/2025 - Rio de Janeiro - O balé natalino O Quebra Nozes encerra a temporada artística de 2025 do Theatro Municipal do Rio de Janeiro brindando o público com atrações gratuitas. Foto: Balé Quebra Nozes/Divulgação
© Balé Quebra Nozes/Divulgação

O balé natalino O Quebra Nozes encerra a temporada artística de 2025 do Theatro Municipal do Rio de Janeiro brindando o público com atrações gratuitas. A partir desta sexta-feira (12) e durante toda a temporada do balé até o dia 28 deste mês, projeção na fachada do teatro, na Cinelândia, região central da cidade, mostra ao público cenas do balé e seus personagens.

A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec RJ), Danielle Barros, disse que a ideia foi preparar um fim de ano especial para a população, “levando a magia de Quebra-Nozes para além dos palcos e ampliando o acesso do público a essa experiência artística e de forma democrática”.

A empresa responsável pela criação da projeção foi a Deeplab. Seu fundador, Felipe Reif, explicou que a ideia é envolver tanto o público do o teatro e as pessoas que passam pela Cinelândia.

A presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino, em entrevista à Agência Brasil, disse que no ano passado, em função do patrocínio da Petrobras, o teatro conseguiu trazer de volta ao palco o balé Quebra Nozes. Segundo ela, o espetáculo atraiu muita gente e os ingressos logo esgotaram

“A gente dividiu a venda dos ingressos em três lotes e, mesmo assim, vimos eles acabando muito rapidamente. Aí, a gente ficou pensando em como fazer, para além do Quebra Nozes, uma entrega à população fluminense. Por um lado, a gente tem um sentimento de alegria muito grande pela população estar abraçando o teatro, vindo assistir à programação, pelos ingressos estarem se esgotando. Mas, ao mesmo tempo, cria uma dualidade porque a gente sabe da frustração que acontece com as pessoas que não estão conseguindo comprar (ingressos).”

Projeção

 

O Quebra Nozes, por Divulgação / TV Brasil
O Quebra Nozes, por Divulgação / TV Brasil - divulgação / TV Brasil

No segundo semestre deste ano, a secretaria de Cultura e a Fundação começaram a pensar na possibilidade de criação de um grande video mapping, contando um pouco da história do Quebra Nozes e que fosse disponível para toda a população fluminense.

“Começamos a ver todas as demandas e possibilidades para viabilidade disso e, felizmente, foi possível. A gente entrega agora, na sexta-feira, esse video mapping, que traz um pouco da história do Quebra Nozes, mas para toda a população”, destacou Clara Paulino.

‘Video mapping’ ou mapeamento de vídeo é uma técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares, como estruturas de grandes dimensões, fachadas de edifícios e estátuas.

“A gente tem um grande telão e um grande monumento do Theatro Municipal, servindo de base para esse video mapping, que vai acontecer em dois momentos, do dia 12 até o dia 28 deste mês, quando o Quebra Nozes está nos palcos do teatro”, acrescentou a presidente da Fundação.

Programação

 

A projeção ocorrerá durante a semana, de terça-feira a sábado, das 18h30 às 18h50 e, depois do espetáculo, das 21h30 às 21h50. Aos domingos, como o espetáculo é mais cedo, a projeção é feita das 19h30 às 19h50.

Clara informou ainda que, a partir do dia 12 e durante toda a temporada do balé Quebra Nozes, as pessoas poderão visitar a Vila de Natal, que terá várias instalações de luz, onde poderão tirar fotos e compartilhar a magia do Natal.

“Teremos atividades em paralelo. A gente vai ter alguns personagens do Natal transitando e conversando com as pessoas, teremos uma máquina para tirar fotos e as pessoas poderem guardar essa lembrança e levarem para casa. Tem muita coisa boa vindo junto com o espírito do Natal”.

A presidente da Fundação Teatro Municipal não tem dúvidas de que essa primeira experiência poderá servir de inspiração para muitas outras atividades.

“A gente está muito ansiosa para fazer essa entrega e precisa entender como vai ser o retorno do público, se vai ser bem aceito, como as pessoas vão reagir. Mas a expectativa é que seja a primeira vez de muitas”, destacou.

O Quebra Nozes

A história do balé O Quebra Nozes é baseada no conto de fadas alemão O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos, de E.T.A. Hoffmann, adaptado por Alexandre Dumas, pai. O balé estreou em 1892 em São Petersburgo,na Rússia, com coreografia de Marius Petipa e Lev Ivanov. A música do balé é do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky.

Edição:
Aécio Amado
Theatro Municipal do Rio O Quebra Nozes
