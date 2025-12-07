Cultura
Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo
Obras são de Cândido Portinari e Henri Matisse
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/12/2025 - 16:16
São Paulo
Dois homens roubaram, na manhã de hoje (7), oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari de uma exposição na Biblioteca Mário de Andrade.
O crime foi confirmado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que informou o ataque à exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”, realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna (MAM).
O local, que passa por perícia da Polícia Civil, dispõe de equipe de vigilância e sistema de câmeras de segurança.
A secretaria informou que todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais, e que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente.
