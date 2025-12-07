Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo

Dois homens roubaram, na manhã de hoje (7), oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari de uma exposição na Biblioteca Mário de Andrade.

O crime foi confirmado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que informou o ataque à exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”, realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna (MAM).

O local, que passa por perícia da Polícia Civil, dispõe de equipe de vigilância e sistema de câmeras de segurança.

A secretaria informou que todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais, e que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente.