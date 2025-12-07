logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo

Obras são de Cândido Portinari e Henri Matisse
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/12/2025 - 16:16
São Paulo

Dois homens roubaram, na manhã de hoje (7), oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari de uma exposição na Biblioteca Mário de Andrade.

O crime foi confirmado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que informou o ataque à exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”, realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna (MAM). 

O local, que passa por perícia da Polícia Civil, dispõe de equipe de vigilância e sistema de câmeras de segurança.

A secretaria informou que todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais, e que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente.

Edição:
Graça Adjuto
gravuras Roubo exposição São Paulo Biblioteca Mário de Andrade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Cultura Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo
dom, 07/12/2025 - 16:16
Brasília (DF), 07/12/2025 - O Levante Mulheres Vivas realiza ato na área central de Brasília para denunciar o feminicídio e todas as formas de violência contra mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Em Brasília, mulheres denunciam feminicídios e a omissão do Estado
dom, 07/12/2025 - 15:56
Pope Leo XIV waves to the crowd during the Regina Caeli prayer from the main central loggia of St. Peter's Basilica in The Vatican, on May 11, 2025 (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto).NO USE FRANCE
Internacional Papa diz que paz é possível e destaca papel do diálogo inter-religioso
dom, 07/12/2025 - 15:13
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu participate in the state memorial ceremony for the fallen of the Iron Swords War on Mount Herzl. In Jerusalem on 16 October 2025 Alex Kolomoisky/POOL/Pool via REUTERS
Internacional Netanyahu discutirá com Trump segunda fase do plano para Gaza
dom, 07/12/2025 - 13:55
Paris 2024 Olympics - Skateboarding - Women's Street Final - La Concorde 3, Paris, France - July 28, 2024. Rayssa Leal of Brazil reacts during the final. REUTERS/Pilar Olivares
Esportes Rayssa Leal é tetracampeã do Supercrown em São Paulo
dom, 07/12/2025 - 12:51
Brasília (DF) 07/06/2023 - Indígenas de varias etnias chegam na parte externa do Supremo Tribunal Federal (STF), para assistirem o julgamento do marco temporal de terras indígenas. O caso põe em lados opostos ruralistas e povos originários, e está parado na Corte desde 2021.O tema tem relevância porque será com este processo que os ministros vão definir se a tese do marco temporal tem validade ou não. O que for decidido valerá para todos os casos de demarcação de terras indígenas que estejam sendo discutidos na Justiça. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça STF volta a julgar marco temporal na próxima quarta-feira
dom, 07/12/2025 - 12:46
Ver mais seta para baixo