Livro debate tarifa zero e mobilidade urbana como qualidade de vida

Obra será lançada nesta segunda-feira, em São Paulo
Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 13:51
São Paulo
Movimento de ônibus no viaduto Doutor Plínio de Queirós, em Bela Vista.
A fim de discutir a importância da mobilidade urbana e do acesso democrático às cidades, o livro Mobilidade e Qualidade de Vida nas metrópoles: Tarifa Zero, Integração de Modais e Autoridade Metropolitana será lançado nesta segunda-feira (8), às 18h, na Livraria da Vila, localizada no Jardim Paulista, em São Paulo.

A obra, da Editora Jandaíra, aponta a mobilidade nas cidades como um fator importante para a qualidade de vida das pessoas, especialmente da população periférica.

"No livro, eu parto desses diagnósticos para defender que a mobilidade é um vetor estruturante das desigualdades. A cidade não é democrática quando a tarifa determina quem pode estudar, trabalhar, passear com os filhos ou consultar um médico", explica o autor, o deputado estadual de São Paulo Mário Maurici (PT-SP). 

O parlamentar também presta homenagem àquele que plantou a semente da tarifa zero no Brasil: o engenheiro Lúcio Gregori, que idealizou o projeto quando foi secretário da gestão de Luiza Erundina na prefeitura de São Paulo.

"O que Lúcio Gregori nos deixou não foi apenas um projeto, mas um método de pensar a cidade que parte do óbvio, mas que raramente é adotado, de que o transporte é um direito, e não mercadoria. Que, com mais mobilidade, as pessoas têm acesso a mais oportunidades", afirma Maurici.

Durante o evento de lançamento do livro, o deputado estará presente para dialogar com o público e autografar exemplares. O lançamento também reunirá parlamentares, acadêmicos, gestores públicos, diplomatas e representantes de movimentos populares.

Edição:
Lílian Beraldo
