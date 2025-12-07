logo ebc
Luiz Gonzaga é o homenageado do Especial de Domingo da Rádio Nacional

Repertório traz músicas que marcaram trajetória do Rei do Baião
Publicado em 07/12/2025 - 10:25
Brasília
Luiz Gonzaga, Arquivo Nacional
© Arquivo Nacional

A Rádio Nacional apresenta, neste domingo (7), às 22h, um especial dedicado ao eterno Rei do Baião, Luiz Gonzaga. A produção resgata gravações do Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para homenagear um dos maiores nomes da música brasileira.

Natural do sertão pernambucano, Gonzagão transformou o som da sanfona, o ritmo do forró e as histórias do Nordeste em patrimônio nacional. Com talento, alegria e voz marcante, o artista fez o Brasil inteiro dançar ao som de Asa Branca e de tantos outros clássicos que atravessam gerações.

Por isso, a Rádio Nacional resgata um programa produzido e apresentado por Astrid Nick, que dedicou mais de 40 anos à emissora, para celebrar a contribuição cultural de Luiz Gonzaga. O repertório do especial traz músicas que marcaram sua trajetória, como Vida de Viajante, cantada junto com o filho Gonzaguinha; Baião de Dois; Juazeiro; entre outras.

Sobre a Rádio Nacional

A Nacional faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Serviço

Especial Luiz Gonzaga - Domingo, dia 7/12, às 22h, na Rádio Nacional

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br 
Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr 
Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv 
YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr 
Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr 
Threads: https://www.threads.com/@radionacionalbr
Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional

  • Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201 
  • Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536 
  • Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568 
  • Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966 

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz 
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz 
São Paulo: FM 87,1 MHz 
Recife: FM 87,1 MHz 
São Luís: FM 93,7 MHz 
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC 
Alto Solimões: FM 96,1 MHz 
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

