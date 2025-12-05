logo ebc
Mentoria no MICBR ajuda artistas e artesãos a melhorarem seus negócios

Evento vai até domingo (7) no Centro Dragão do Mar em Fortaleza
Akemi Nitahara - Enviada especial*
Publicado em 05/12/2025 - 07:02
Fortaleza
Fortaleza (CE), 04/12/2025 – Artesãos expõem no Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América), Micaela Neiva, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza (CE). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Uma das atividades mais disputadas do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América) são as mentorias. Após chamada pública, foram selecionados 14 mentores, um para cada segmento da economia criativa trabalhada pelo evento, como dança, artes plásticas, música e audiovisual. O MICBR começou quarta-feira (3), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), na região central de Fortaleza, e segue até domingo (7).

A consultora sênior de Inteligência de Mercado do MICBR, Micaela Neiva, explica que mais de 400 pessoas se inscreveram para oferecer as mentorias. E cada um dos 14 selecionados vai orientar 15 pessoas dentro de seu segmento, até sábado (6).

Fortaleza (CE), 04/12/2025 – A consultora sênior de mercado do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América), Micaela Neiva, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza (CE). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
A consultora sênior de mercado do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América), Micaela Neiva, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza. Foto Tomaz Silva/Agência Brasil

“São profissionais renomados que dedicam atendimento exclusivo aos empreendedores e empresários criativos. Os próprios mentores, esses especialistas de mercado, selecionaram os empreendedores aos quais gostariam de oferecer a mentoria, que dura 30 minutos de atendimento individualizado. Tá sendo muito muito rico acompanhar essa imersão que cada um está tendo oportunidade de fazer". 

Uma das pessoas que passou pela mentoria, na área de artesanato, foi dona Josefa Marques Nazaré, que trabalha com tingimento natural de lã de ovelha na Associação de Arte e Artesanato Vale da Esperança, de Carapó, em Mato Grosso do Sul. Ela relata que participou da rodada de negócios pela manhã. “Foi muito bom, ficamos bem conversados, com duas interessadas na parceria”. Sobre a mentoria, ela diz ter adorado as ideias.

Fortaleza (CE), 04/12/2025 – A artesã Josefa Marques participa da mentoria de negócios durante Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza (CE). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
A artesã Josefa Marques participa da mentoria de negócios durante Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza - Foto Tomaz Silva/Agência Brasil

“Porque eu trabalho com a lã, mas vem um pessoal dar ideia de fazer o tingimento de tecido, mudar um pouco o foco, fazer já o corte das peças pra vender. Ela falou que é melhor não misturar, ficar no trabalho específico de tingimento natural e repassar pra quem quiser fazer as peças de roupa”.

A mentora de dona Josefa foi Nina Coimbra, designer e curadora de artesanato. “Eu falei pra ela não misturar as coisas na apresentação, ter o serviço separado do produto, pra conseguir contar a história dela no produto, diferente do serviço”.

Para Nina, oportunidades como o MICBR têm se consolidado como política pública que contribui para a profissionalização do setor cultural.

“É um evento único, de trocas não só em cada setor, mas entre diferentes expressões culturais e cria a possibilidade de diálogo para além do que está acontecendo aqui. Eventos como esse perduram pelo ano inteiro. A cultura também produz economia em vários setores e um encontro como esses é uma prova disso”.

*A equipe viajou a convite do Ministério da Cultura

Fortaleza (CE), 04/12/2025 – A ministra da Cultura, Margareth Menezes visita mesas com rodada de negócios durante Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza (CE). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Edição:
Graça Adjuto
MICBR+Ibero-America mercado sas indústrias criativas mentorias artesãos Fortaleza Ministério da Cultura
