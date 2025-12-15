logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Milton Nascimento receberá título de Doutor Honoris Causa pela Fiocruz

Cantor reúne legado artístico e resistência democrática, diz fundação
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/12/2025 - 15:27
Rio de Janeiro
15/12/2025 - Foto de arquivo do Cantor Milton Nascimento. Foto: Instagram/miltonbitucanascimento
© Instagram/miltonbitucanascimento

O cantor e compositor Milton Nascimento vai receber na próxima terça-feira (16) o título de Doutor Honoris Causa, concedido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo da Fiocruz, a homenagem "reconhece a relevância da obra de Milton como instrumento de resistência, crítica social e afirmação de identidades ao longo de mais de seis décadas de trajetória artística", informa a instituição.

A titulação Honoris Causa (em português, "por causa da honra") é a mais alta distinção concedida por universidades e instituições de ensino, condecorando personalidades de notável saber que tenham contribuído de maneira relevante para o desenvolvimento científico, filosófico ou artístico.

“O legado artístico de Milton Nascimento é inegável e sua obra está em sintonia com a missão da nossa instituição. Desde o início da carreira, ‘Bituca’ utilizou seu canto e sua musicalidade como instrumentos de conscientização, transformação social e resistência democrática", explicou o presidente da Fiocruz, Mario Moreira.

A entrega do título será feita na sede da Fiocruz Minas, em Belo Horizonte (MG), cidade onde o cantor consolidou sua carreira. Milton será representado pelo maestro de sua banda, Wilson Lopes.

O artista, de 83 anos, tem enfrentado questões de saúde e, em outubro, a família revelou que ele foi diagnosticado com demência por corpos de lewy. Sua turnê de despedida dos palcos foi realizada em 2022, mas, em agosto do ano passado, ele lançou Milton + Esperanza, álbum de estúdio em colaboração com a cantora de jazz americana Esperanza Spalding.

Carreira

Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se ainda bebê para Minas Gerais, onde cresceu e se tornou artista, ainda na adolescência.

Na década de 60, o cantor e compositor passou a integrar o histórico movimento do Clube da Esquina e alcançou visibilidade nacional ao participar do Festival Internacional da Canção.

Ao longo de sua carreira, Milton gravou quase 50 álbuns. A Fiocruz ressalta que suas músicas também foram usadas como instrumento para denunciar injustiças, inclusive durante a Ditadura Militar.

O músico já foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa por outras instituições, como a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Estadual de Campinas e a Berklee College of Music, nos Estados Unidos.

 

Relacionadas
Migrarte 2018 - Encontro celebra o Dia Mundial do Refugiado e a Semana do Migrante. O evento acontece no Memorial dos Povos Indígenas. Na foto, índios da etinia Kariri Xokó, de Alagoas, fazem apresentação
Fiocruz: população jovem apresenta o maior risco de suicídio
Brasília (DF), 22/09/2023 - Natália Duarte e seu pai, Ítalo, que tem a doença de Alzheimer. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Demência por corpos de Lewy: entenda doença de Milton Nascimento
Rio de Janeiro (RJ) 07/10/2022 - Milton Nascimento e o filho Augusto Nascimento assistem ao documentário Bituca. Foto: Rogério Rezende/Divulgação
Milton Nascimento se emociona com filme sobre sua vida em pré-estreia
Edição:
Vinicius Lisboa
Milton Nascimento Música Popular Brasileira MPB Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz doutor honoris causa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Receita amplia para 173 total de benefícios fiscais a serem declarados
seg, 15/12/2025 - 18:51
Rio de Janeiro (RJ), 29/09/2025 – MPF pede que União assuma prédio e preserve acervo do antigo IML do RJ. Foto: Marcelo Del Negri/MPF-RJ
Geral MPF aciona União e governo do Rio para proteger acervo do IML
seg, 15/12/2025 - 18:48
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Inmet emite alerta para o RS de ventos de até 100 km/h e tempestade
seg, 15/12/2025 - 18:17
Rio de Janeiro (RJ) 11/11/2024 - Público participa da Festa Literária das Periferias (Flup), no Circo Voador. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Pesquisa da Flup mostra força da literatura nas periferias do Rio
seg, 15/12/2025 - 17:57
Cruzeiro campeão da Superliga 2025
Esportes Mundial de Clubes de vôlei masculino começa neste terça-feira em Belém
seg, 15/12/2025 - 17:21
Magé (RJ), 16/10/2024 - Pesca artesanal da tainha na praia do Sossego, na Baía de Guanabara. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Pesquisadores encontram mercúrio em peixes da Baía de Guanabara
seg, 15/12/2025 - 17:19
Ver mais seta para baixo