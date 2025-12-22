logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Mulher é presa suspeita de ajudar em roubo de obras de arte em SP

Celular de um dos criminosos foi encontrado na casa dela
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/12/2025 - 20:07
São Paulo
São Paulo (SP), 08/12/2025 - Fachada da Biblioteca Mário de Andrade na rua da Consolação. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma mulher, de 38 anos, foi presa suspeita de ter colaborar com os responsáveis pelo roubo de gravuras de Matisse e Portinari da Biblioteca Mario de Andrade, em 7 de dezembro.

A mulher, detida na última sexta-feira (19) pela polícia, seria companheira de um dos autores do roubo, Gabriel Pereira Rodrigues de Mello, e há indícios de que ele estava na casa da mulher após o roubo. Foi encontrado celular do homem, mas a mulher nega envolvimento no crime e alega não saber do paradeiro das obras. A mulher tem uma filha com Gabriel Mello. 

Outros dois envolvidos já estão presos, um deles, Felipe dos Santos Fernandes Quadra, identificado como um dos criminosos que estiveram na biblioteca, e Luis Carlos Nascimento, apontado pela polícia como membro da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

As gravuras, pertencentes ao Museu de Arte Moderna (MAM), não foram encontradas até o momento. Segundo a prefeitura, a Interpol já incluiu as obras subtraídas no sistema ID-Art, ferramenta de identificação de obras roubadas mantida pela polícia internacional.

Invasão

Os criminosos levaram oito gravuras de Matisse e cinco de Portinari. As obras faziam parte da exposição Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e Biblioteca Mário de Andrade, realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna (MAM). 

Eles renderam uma vigilante e também um casal que visitava o local. Era o último dia do evento. Os criminosos pegaram as peças e colocaram em sacolas. Imediatamente, saíram pela porta da frente da biblioteca.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, responsável pela biblioteca, as obras possuem valor cultural, histórico e artístico, não sendo passíveis de mensuração exclusivamente econômica.

Procurado, o MAM não se manifestou.

Edição:
Carolina Pimentel
Biblioteca Mario de Andrade Matisse Portinari
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
botafogo, técnico, Martín Anselmi
Esportes Botafogo anuncia contratação do técnico Martín Anselmi
seg, 22/12/2025 - 20:51
Rio de Janeiro (RJ) 17/07/2024 – O delegado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin) e pré-candidato à Prefeitura do Rio, presta depoimento na Polícia Federal, que investiga possível uso ilegal de sistemas para espionar autoridades e desafetos políticos no governo Jair Bolsonaro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem
seg, 22/12/2025 - 20:44
Brasília (DF), 08/01/2025 - Foto feita em 12/12/2024 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante entrevista para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Mendes diz não ser contra código de conduta, mas defende debate no STF
seg, 22/12/2025 - 20:32
São Paulo (SP), 08/12/2025 - Fachada da Biblioteca Mário de Andrade na rua da Consolação. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Mulher é presa suspeita de ajudar em roubo de obras de arte em SP
seg, 22/12/2025 - 20:07
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Governo do Rio apresenta ao STF plano para combater crime organizado  
seg, 22/12/2025 - 19:56
troféu, copa do mundo de futebol feminino, Rio de Janeiro, taça
Esportes Governo cria Secretaria Extraordinária para Copa do Mundo de 2027
seg, 22/12/2025 - 19:42
Ver mais seta para baixo