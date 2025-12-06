logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

No interior de Sergipe, filarmônica mais antiga do país faz 280 anos

Instituição terá apresentações gratuitas até 8 de dezembro
*Alice Rodrigues - Agência Brasil
Publicado em 06/12/2025 - 13:36
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 06/12/2025 – Filarmônica mais antiga do Brasil celebra 280 anos. Foto: Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição
© ilarmônica mais antiga do Brasil celebra 280 anos.

A história da música brasileira tem um capítulo fundamental no interior de Sergipe. A Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, fundada no município de Itabaiana, completa 280 anos em 2025 como o conjunto em atividade mais antigo do país. A celebração conta com um calendário de apresentações. 

Os eventos são gratuitos e acontecem até o próximo dia 8 deste mês, em Itabaiana e cidades vizinhas, com apresentação das bandas sinfônica e infanto-juvenil, orquestra preparatória e experimental, grupos de violões, quartetos, quintetos e a grande orquestra.  

Para além do simbolismo histórico, a instituição realiza um trabalho de preservação patrimonial e cultural, com um dos maiores acervos musicais do Brasil, que cataloga cerca de quatro mil partituras originais, além de manter a própria oficina de luthieria, para construção e restauração dos instrumentos de corda. 

Segundo o maestro Valtênio Alves de Souza, vice-presidente da filarmônica, é um desafio equilibrar tradição e renovação. 

“Manter uma filarmônica é olhar para trás sem deixar de formar o próximo trompista, a próxima violinista. A cidade inteira passa por aqui em algum momento e nosso compromisso é garantir que essa história continue soando”, diz. 

Vínculo comunitário 

Como parte da formação de novos talentos, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição também é responsável por um trabalho importante na integração social entre jovens com a música de concerto.

Cerca de 330 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos participam gratuitamente de cursos de musicalização e prática instrumental da instituição. Parte das atividades também ocorre no povoado Carrilho, com objetivo de promover pertencimento, convivência e imaginação através da música. 

“Nosso papel é garantir que essas crianças possam ser crianças, possam brincar com a música e descobrir um mundo de possibilidades”, afirma Luan Lima, presidente da instituição. “A arte amplia horizontes e mantém viva uma tradição que faz parte da identidade de Itabaiana.”

*Estagiária sob supervisão da jornalista Tâmara Freire 

Relacionadas
São Paulo (SP), 24/01/2025 - Memorial da Resistência em São Paulo, inaugura painel de Rafael Pagatini, que faz parte da exposição Uma Vertigem Vision.ária - Brasil Nunca Mais. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Unesco: Memorial da Resistência em SP é bem sob proteção reforçada 
Fortaleza (CE), 05/12/2025 – Mesa debate divulgação de pesquisa sobre hábitos culturais, no Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza (CE). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Falta de tempo é a maior barreira para consumo de cultura, diz estudo
Edição:
Maria Claudia
Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição Filarmônica Itabaiana interior de Sergipe
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 06/12/2025 – Filarmônica mais antiga do Brasil celebra 280 anos. Foto: Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição
Cultura No interior de Sergipe, filarmônica mais antiga do país faz 280 anos
sab, 06/12/2025 - 13:36
Polícia Rodoviária Federal (PRF) inaugura delegacia na rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro
Concursos Mais de 22 mil agentes garantem segurança de provas discursivas do CNU
sab, 06/12/2025 - 12:30
Usina de Energia Eólica (UEE) em Icaraí, no Ceará (CE)
Economia Instituto criará centro especializado em energia renovável no oceano
sab, 06/12/2025 - 12:00
Brasília (DF), 02/12/2025 - Chegada de Vacinas para Bronquiolite (VSR). Fotos: João Risi/MS
Saúde SP inicia vacinação de grávidas contra vírus sincicial respiratório
sab, 06/12/2025 - 11:40
Brasília (DF), 06/12/2025 - Brasil no Mundo recebe o cientista político Miguel Lago. Foto: publica.org
Geral Brasil no Mundo recebe o cientista político Miguel Lago
sab, 06/12/2025 - 11:18
Aplicativo Pix é um novo jeito de fazer pagamentos, transferências e receber dinheiro desenvolvido pelo Banco Central
Economia Pix bate recorde e supera 313 milhões de transações em um dia
sab, 06/12/2025 - 11:08
Ver mais seta para baixo