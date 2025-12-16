logo ebc
O Agente Secreto e mais filmes brasileiros avançam rumo ao Oscar

Documentário Apocalipse nos Trópicos e curta Amarela também disputam
Alana Gandra - repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 18:07
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 06/11/2025 – O cinema brasileiro volta a ocupar seu espaço nas telas com O Agente Secreto, novo longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega nesta quinta-feira (6) a mais de 700 cinemas, em 370 cidades brasileiras, em uma estreia simultânea com Alemanha e Portugal.


Três filmes brasileiros avançaram mais uma etapa na seleção para serem indicados ao Oscar 2026: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, está entre os concorrentes a Melhor Filme Internacional; Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, foi incluído entre os 15 selecionados para Melhor Documentário de Longa-Metragem; e Amarela, de André Hayato Saito, permanece na categoria de Curta-Metragem em Live Action.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (16) as listas de finalistas em 12 categorias para a 98ª edição do Oscar, cuja cerimônia de premiação será exibida no dia 15 de março de 2026.

Brasileiros concorrem ainda ainda na categoria de Melhor Direção de Elenco (Casting), com Kleber Mendonça Filho, por seu trabalho em O Agente Secreto, e em Cinematografia, com Adolpho Veloso, diretor de fotografia que está em Train Dreams (Sonhos de Trem).

Foram divulgadas nesta terça-feira listas de finalistas em 12 categorias:

  • Curta-metragem de animação;
  • Casting;
  • Cinematografia;
  • Documentário;
  • Documentário Curta-Metragem;
  • Melhor Filme Internacional;
  • Curta-Metragem Live Action;
  • Maquiagem e Penteado;
  • Música (Trilha Sonora Original);
  • Música (Canção Original);
  • Som;
  • Efeitos Visuais.

 

Wagner Moura e Kleber Mendonça nas filmagens do filme O Agente Secreto.
 Wagner Moura e Kleber Mendonça nas filmagens do filme O Agente Secreto. Foto: Victor Jucá/Divulgação

No caso da categoria de Melhor Filme Internacional, em que concorre O Agente Secreto,15 candidatos avançaram para a próxima rodada, selecionados a partir de filmes de 86 países ou regiões elegíveis na categoria.

Os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas votarão, no período de 12 a 16 de janeiro de 2026, para determinar os indicados oficiais ao Oscar. Nessa rodada, eles deverão assistir a todos os 15 filmes pré-selecionados.

A lista completa dos nomeados para a 98ª edição do Oscar será divulgada em 22 de janeiro.

Conheça os 15 candidatos, em ordem alfabética por país:

  • Argentina, Belén;
  • Brasil, O Agente Secreto;
  • França, Foi apenas um acidente;
  • Alemanha, Som de Cair;
  • Índia, Homebound;
  • Iraque, O Bolo do Presidente;
  • Japão, Kokuho;
  • Jordan, Tudo o que resta de você;
  • Noruega, Valor sentimental;
  • Palestina, Palestina 36;
  • Coreia do Sul, Nenhuma outra escolha;
  • Espanha, Sirât;
  • Suíça, Turno Tardio;
  • Taiwan, Menina de Esquerda;
  • Tunísia, A Voz de Hind Rajab.

O filme O Agente Secreto foi lançado no Brasil no dia 6 de novembro passado. Ele narra a história de Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas que se muda de São Paulo para Recife em 1977, na tentativa de escapar dos agentes do governo.

O personagem chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos. A película tem como ator principal Wagner Moura.

Prêmios de O Agente Secreto até agora

  • Festival de Cannes (Melhor Ator e Melhor Direção)
  • Festival de Cinema de Jerusalém (Melhor Filme Internacional)
  • Festival de Cinema de Lima (Prêmio do Júri de Melhor Filme, Prêmio do Júri da Crítica Internacional de Melhor Filme e Melhor Filme na Competição Latino-Americana de Ficção)
  • Festival Biarritz Amérique Latine (Abrazo d’Honneur)
  • Festival de Cinema de Zurique (Golden Eye Award)
  • Film Festival Cologne (Prêmio The Hollywood Reporter)
  • Festival de Cinema de Hamburgo (Arthouse Cinema Award)
  • Festival Internacional de Cinema de Chicago (Melhor Ator)
  • Festival de Cinema de Virgínia (Prêmio Craft por Realização em Fotografia)
  • Festival Internacional de Cinema de Gáldar (Melhor Filme)
  • Newport Beach Film Festival (Melhor Performance)
  • Festival Internacional de Cinema de Estocolmo (Melhor Fotografia)
  • Festival de Cinema de Key West (Prêmio da Crítica)
  • New York Film Critics Circle Awards (Melhor Ator e Melhor Filme Internacional)
  • Atlanta Film Critics Circle Awards (Top 10 Melhores Filmes)
  • IndieWire Honors (Melhor Performance)
  • Los Angeles Film Critics Association Awards (Melhor Filme Internacional).
Edição:
Vinicius Lisboa
Oscar cinema Estados Unidos O Agente Secreto Kleber Mendonça Filho Apocalipse nos Trópicos Petra Costa
