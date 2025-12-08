logo ebc
Cultura

O Agente Secreto e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro

Prêmio consagrou Fernanda Torres no início do ano por Ainda Estou Aqui
Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 11:58
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 06/11/2025 – O cinema brasileiro volta a ocupar seu espaço nas telas com O Agente Secreto, novo longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega nesta quinta-feira (6) a mais de 700 cinemas, em 370 cidades brasileiras, em uma estreia simultânea com Alemanha e Portugal. Foto: Victor Jucá/Divulgação
O filme brasileiro O Agente Secreto vai concorrer ao Globo de Ouro 2026 nas categorias Melhor Filme de Drama, Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, e seu protagonista, o ator Wagner Moura, também foi indicado na categoria de Melhor Ator. As indicações ao prêmio foram divulgadas nesta segunda-feira (8).

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho foi bastante elogiado pela crítica nacional e internacional e foi muito bem recebido nos festivais por onde passou nos últimos meses. A atuação de Wagner Moura também é destaque, com vários especialistas afirmando que tanto o longa quanto o ator devem estar entre os indicados ao Oscar 2026.

Concorrência

São Paulo (SP), 28/10/2025 - O diretor Kleber Mendoça Filho durante entrevista coletiva do elenco do filme O Agente Secreto, no hotel Renaissance. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
São Paulo (SP), 28/10/2025 - O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho foi bastante elogiado pela crítica nacional e internacional. Foto-arquivo: Paulo Pinto/Agência Brasil - Paulo Pinto/Agência Brasil

Na categoria Melhor Filme de Drama, O Agente Secreto enfrentará as produções Frankenstein, Hamnet: A Vida de Hamlet, It Was Just An Accident, Valor Sentimental e Pecadores.

Em Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, o longa brasileiro encara It Was Just An Accident (França), No Other Choice (Coreia do Sul), Sentimental Value (Noruega), Sirãt (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).

Já Wagner Moura tem como concorrentes os atores Joe Edgerton (Train Dreams), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Sinners) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

Em janeiro deste ano, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro 2025 como Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em Ainda Estou Aqui.

