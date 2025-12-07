Obras de arte de Matisse e Portinari são roubadas de biblioteca em SP

Dois homens roubaram, na manhã de hoje (7), oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari de uma exposição na Biblioteca Mário de Andrade.

O crime foi confirmado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que informou o ataque à exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”, realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna (MAM).

O local, que passa por perícia da Polícia Civil, dispõe de equipe de vigilância e sistema de câmeras de segurança.

A secretaria informou que todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais, e que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que realiza diligências para identificar e prender os dois homens. Segundo a polícia, a dupla rendeu uma vigilante e um casal de idosos que visitava o local. Eles colocaram os documentos e os quadros em uma sacola de lona e fugiram pela saída principal. Os vigilantes correram para pedir ajuda a policiais militares que patrulhavam a região, mas os suspeitos não foram localizados.