Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, faz show na Lagoa

Evento irá recolher doações de alimentos, água e roupas para bebês
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/12/2025 - 18:18
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 27/12/2025 - Padre Omar. Foto: padreomaroficial/Instagram
© padreomaroficial/Instagram

O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, realizará um show na noite deste sábado (27) em um dos cartões postais do Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul da capital fluminense.

A apresentação está marcada para as 19h. Padre Omar cantará clássicos da música brasileira e canções do álbum Samba de Fé.

O show faz parte de uma série de eventos que acontecem neste fim de semana na Lagoa, que tem entre suas principais atrações a Árvore do Rio, estrutural com 60 metros de altura que voltou a iluminar o cartão postal carioca depois de cinco anos. 

Uma ação solidária montou dois pontos de coleta de doação de alimentos não perecíveis, água, enxoval para crianças recém-nascidas e brinquedos.

A arrecadação será direcionada ao programa Amigos do Redentor, que realiza doações para projetos sociais apoiados pelo Consórcio Cristo Sustentável, formado pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, a Obra Social Leste Um – O Sol e o Instituto Redemptor, que atende a população em situação de vulnerabilidade.

Um dos pontos de coleta de doações fica no espaço Lagoon (Avenida Borges de Medeiros, 1424, Lagoa), onde acontece o show. O outro é na Paróquia São José da Lagoa (Avenida Borges de Medeiros, 2735, Lagoa).

No domingo (28), também haverá atrações a partir das 17h, como Orquestra Harmônicos, Choro Batucada, Yasmin Lisboa e JP Silva.

