Cultura

Réveillon de Copacabana terá shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso

Serão mais de 70 atrações espalhadas em 13 palcos na cidade
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/12/2025 - 13:04
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 31/12/2024 - Réveillon 2025 - Copacabana - Foto: Gabriel Monteiro/Riotur
© Gabriel Monteiro/Riotur

O réveillon na Praia de Copacabana terá os shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso como atrações principais do Palco Rio, o principal, em frente ao Hotel Copacabana Palace. Também vão se apresentar Alcione, João Gomes e Iza, DJ Alok , Belo e a escola de samba Beija-Flor.

O Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, terá apresentações de Roberta Sá, Mart’nália, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta com o novo vocalista, o Feyjão e a escola de samba Grande Rio. 

No Palco Leme, de música gospel, as atrações serão Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e o grupo de pagode gospel Marcados. O presidente da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), Bernardo Fellows, disse que o segmento gospel cresce cada vez mais com shows lotados.

“Só reafirma a necessidade que a cidade viu de oferecer uma festa para esse segmento em locais públicos.”

Ao todo, serão mais de 70 atrações espalhadas em 13 palcos pela cidade.

A queima de fogos terá 12 minutos de duração e os fogos serão lançados a partir de 19 balsas no mar de Copacabana. Nos anos anteriores, eram 10 balsas.

Edição:
Maria Claudia
