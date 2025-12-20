Rio: Biblioteca Parque Digital amplia acervo e ganha estrutura moderna

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SececRJ) vai relançar o projeto da Biblioteca Parque Digital, com a ampliação do seu acervo de mil obras para quase nove mil, entre audiolivros e livros.

“É uma ampliação não só de acervo, mas uma nova proposta, uma nova estrutura. É uma plataforma moderna, interativa, tanto para celular, quanto para computador”, disse nesta sexta-feira (19) à Agência Brasil o superintendente de Leitura e Conhecimento da SececRJ, Gabriel Salabert.

A iniciativa faz parte da campanha Literatura do Rio ao RJ, desenvolvida pela SececRJ, como parte das celebrações pelo título de Capital Mundial do Livro, concedido à capital do estado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

“A gente está com acervos totalmente atualizados”, disse Salabert ao afirmar que muitas pessoas procuram, na Biblioteca Parque física, títulos que não estão disponíveis, mas que a superintendência consegue colocar na Biblioteca Parque Digital.

“O objetivo é alcançar o estado todo. Muitas pessoas entram em contato conosco para perguntar como podem fazer, uma vez que não moram próximos da Biblioteca Parque ou de outra unidade nossa. Agora, a gente tem o estado todo podendo acessar a plataforma da Biblioteca Parque Digital. A gente está bem feliz com isso.”

Acessibilidade

A plataforma tem diversos mecanismos de acessibilidade, como converter texto em voz para pessoas com dislexia, que é a dificuldade para compreender a leitura após lesão do sistema nervoso central, apresentada por indivíduos que anteriormente sabiam ler.

“Você pode marcar onde parou [a leitura], você pode ler no seu tablet, pode ler no seu celular. O acervo é bem variado”.

O acervo da nova ferramenta reúne desde livros clássicos a livros contemporâneos. A plataforma oferece empréstimo de e-books (online e offline), além de ter uma seção exclusiva com audiolivros, reforçando o papel da SececRJ em facilitar a inclusão e o acesso ao conhecimento para todas as pessoas.

E-books online exigem conexão à internet para acesso e leitura, enquanto os offline permitem baixar o arquivo para leitura sem internet. Ambos os formatos digitais são acessíveis em dispositivos como computadores, tablets, com a leitura offline dependendo de aplicativos e plataformas que oferecem essa funcionalidade,

A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, afirmou que uma das missões da secretaria é levar cultura e leitura de forma gratuita para toda a população.

“A Biblioteca Parque Digital foi um marco na democratização do acesso ao livro, especialmente na era tecnológica em que vivemos. Agora, com a ampliação do acervo e com novas funcionalidades, como o Módulo de Experiências, damos mais um passo importante rumo ao reconhecimento do Rio como Capital Mundial do Livro. É motivo de muito orgulho ver nossa política pública alcançar ainda mais pessoas e fortalecer a cultura leitora em todos os territórios fluminenses”, concluiu Danielle.

Módulo de experiências

O superintendente de Leitura e Conhecimento informou que através do Módulo de Experiências de Aprendizagem poderá ser feito contato com todas as bibliotecas públicas e as bibliotecas comunitárias do estado.

“A gente vai poder oferecer cursos para todo mundo que acesse a plataforma. Vai poder fazer um simpósio, encontros para falar de literatura, para o estímulo da leitura; pode dar formação, através do nosso sistema estadual das bibliotecas, para os agentes literários das bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas de todo o estado do Rio de Janeiro”.

O Módulo Experiências de Aprendizagem chega com nova versão do aplicativo e pode ser usado para Clubes do Livro, onde todos se reúnem e conversam sobre as obras selecionadas; em oficinas, para quem quer aprender a escrever histórias, poemas e roteiros.

Além disso, o espaço é perfeito para ajudar as pessoas que trabalham com cultura, auxiliando autores, conhecendo suas histórias e espalhando o conhecimento.

Clube de leitura

Gabriel Salabert adiantou que algumas atividades já estão sendo preparadas para o ano que vem. Entre elas, destacou o Clube de Leitura.

“A gente já faz aqui na Biblioteca Parque e passa também a acontecer na Biblioteca Parque Digital, com alcance maior porque, às vezes, a pessoa não pode vir no horário previsto, mas pode assistir de algum lugar. A gente vai propor esse clube de leitura e atividades de encontro, atividades de formação de escrita literária, formação para contadores de histórias. É um leque de atividades para o mundo da literatura”.

Para promover o entrosamento entre os leitores e os autores, Salabert esclareceu que na Biblioteca Parque Digital podem ser colocadas obras de outros escritores que não fazem parte do acervo, mas que podem subir para a plataforma de maneira temporária, inclusive, para poder divulgar seu trabalho.

“A gente está vendo a melhor forma de viabilizar isso, para que todo mundo possa ter acesso”. O novo modelo de Biblioteca Parque Digital começou a funcionar na quinta-feira (18): “Temos certeza que vai ser um grande sucesso.”

Acesso

Essa ferramenta nova se destina somente a moradores do estado do Rio de Janeiro. O superintendente afirmou que a plataforma é liberada e não há restrição. Mesmo quem se encontra fora do estado pode acessar.

Para isso, é preciso se cadastrar pelo site e confirmar por e-mail. A Biblioteca Parque Digital também pode ser acessada através de aplicativo para celular, que já se encontra disponível para Android e IOS.

“É um cadastro rápido, simples, nada muito burocrático, para que você possa ter acesso a todo o conteúdo que a pessoa pode ler no trem, no metrô, no ônibus, pode estar em viagem e, de uma forma digital, acessar o livro”.

O aplicativo pode ser baixado tanto no Apple Store, quanto no Google Store, ou pelo site.

Segundo Salabert, os amantes do livro físico também continuam tendo acesso ao acervo da Biblioteca Parque física.

“A Biblioteca continua ativíssima. E a Biblioteca Parque Digital é apenas mais uma opção para a população.”

A Biblioteca Digital funciona 24 horas por dia. Já a Biblioteca Parque física não funcionará nos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro de 2026.