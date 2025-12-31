TV Brasil festeja 2026 com clássicos do samba em show especial

Samba na Gamboa vai ao ar nesta quarta-feira (31) a partir das 23h

A programação da virada de ano para 2026 na TV Brasil é embalada pelas emoções do Trem do Samba, tradicional manifestação da cultura carioca que completou três décadas no último ano. Os clássicos do gênero têm espaço na telinha do canal público nesta quarta-feira (31) a partir das 23h.

A emissora apresenta os shows de personalidades como a veterana Leci Brandão e o bamba Marquinhos de Oswaldo, idealizador da iniciativa. As atrações incluem ainda a Velha Guarda da Portela e o compositor Marcelinho Moreira que homenageia Arlindo Cruz.

O repertório traz sucessos do samba como Zé do Caroço, Isso é Fundo de Quintal, Valeu Demais e Supera na voz da diva Leci Brandão. Entre as músicas do saudoso ícone Arlindo Cruz, destaque para obras autorais marcantes do bamba como O bem, Meu Lugar, Fim da Tristeza, A pureza da flor, O que é o amor, Alto lá, Samba de Arerê e O show tem que continuar.

Com três horas de duração, o especial reúne os shows que a TV Brasil mostrou com exclusividade, ao vivo, na noite de sábado (6/12). As performances foram transmitidas direto do palco Mestre Monarco, o principal do Trem do Samba, realizado em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro.

O evento na capital fluminense comemorou o Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro. A jornalista e apresentadora Bia Aparecida comandou a transmissão disponível no app TV Brasil Play e no Youtube do canal.

O Trem do Samba busca resgatar a história, além de valorizar nomes consagrados que marcaram época na cultura popular como Candeia, Tia Doca, Monarco e Manacéia. A festa é inspirada na viagem de trem que Paulo da Portela e outros astros do início do século 20 realizavam naquele tempo para fugir da repressão da polícia ao gênero musical.

