logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

TV Brasil festeja 2026 com clássicos do samba em show especial

Samba na Gamboa vai ao ar nesta quarta-feira (31) a partir das 23h
TV Brasil
Publicado em 31/12/2025 - 11:23
Brasília
Rio de Janeiro (RJ)24/09/2024 – A cantora Leci Brandão participa do programa Samba na Gamboa, da TV Brasil, apresentado por Teresa Cristina. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A programação da virada de ano para 2026 na TV Brasil é embalada pelas emoções do Trem do Samba, tradicional manifestação da cultura carioca que completou três décadas no último ano. Os clássicos do gênero têm espaço na telinha do canal público nesta quarta-feira (31) a partir das 23h.

Rio de Janeiro (RJ) 23/11/2023 – Retrato do músico e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, organizador do Trem do Samba, durante gravação para TV Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Músico e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, organizador do Trem do Samba, durante gravação para TV Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A emissora apresenta os shows de personalidades como a veterana Leci Brandão e o bamba Marquinhos de Oswaldo, idealizador da iniciativa. As atrações incluem ainda a Velha Guarda da Portela e o compositor Marcelinho Moreira que homenageia Arlindo Cruz.

O repertório traz sucessos do samba como Zé do CaroçoIsso é Fundo de Quintal, Valeu Demais e Supera na voz da diva Leci Brandão. Entre as músicas do saudoso ícone Arlindo Cruz, destaque para obras autorais marcantes do bamba como O bem, Meu Lugar, Fim da Tristeza, A pureza da flor, O que é o amor, Alto lá, Samba de Arerê e O show tem que continuar.

Rio de Janeiro (RJ) 07/12/2024 - O Trem do Samba, que celebra o Dia Nacional do Samba (2 de dezembro), carrega músicos animando o público nos vagões da estação Central do Brasil até Owasldo Cruz, subúrbio da Zona Norte. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Trem do Samba, por Fernando Frazão/Agência Brasil

Com três horas de duração, o especial reúne os shows que a TV Brasil mostrou com exclusividade, ao vivo, na noite de sábado (6/12). As performances foram transmitidas direto do palco Mestre Monarco, o principal do Trem do Samba, realizado em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro.

O evento na capital fluminense comemorou o Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro. A jornalista e apresentadora Bia Aparecida comandou a transmissão disponível no app TV Brasil Play e no Youtube do canal.

O Trem do Samba busca resgatar a história, além de valorizar nomes consagrados que marcaram época na cultura popular como Candeia, Tia Doca, Monarco e Manacéia. A festa é inspirada na viagem de trem que Paulo da Portela e outros astros do início do século 20 realizavam naquele tempo para fugir da repressão da polícia ao gênero musical.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize aqui.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Relacionadas
Brasília (DF), 25/12/2025 - Cena Musical apresenta tributo ao pianista Tenório Júnior, com performances de Gil, Caetano e Joyce Moreno. Frame TV Brasil
Cena Musical homenageia pianista Tenório Júnior, morto na Argentina
Instituto Inhotim
Museu Inhotim, em Minas Gerais, tem recorde de visitação em 2025
Edição:
Maria Claudia
TV Brasil 2026 clássicos do samba show especial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro para receber visita de sogro
qua, 31/12/2025 - 12:11
Rio de Janeiro (RJ), 23/12/2023 - Apostas da Mega-Sena da Virada em uma casa lotérica na Lapa, região central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Mega da Virada sai hoje a noite; saiba como apostar
qua, 31/12/2025 - 11:58
Rio de Janeiro(RJ), 30/12/2025 - Pessoas se reunem para celebrar, agradecer e levar oferendas a Iemanjá, misturando tradições iorubás, sincretismo religioso e preservação cultural, na Praia Vermelha, na Urca, zona sul do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Umbanda faz culto à Iemanjá na véspera do réveillon no Rio
qua, 31/12/2025 - 11:29
Rio de Janeiro (RJ)24/09/2024 – A cantora Leci Brandão participa do programa Samba na Gamboa, da TV Brasil, apresentado por Teresa Cristina. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura TV Brasil festeja 2026 com clássicos do samba em show especial
qua, 31/12/2025 - 11:23
Mais 38 frigoríficos brasileiros já podem exportar carnes à China. Foto: Mapa/iStock
Internacional China impõe restrições a importações de carne bovina em 2026
qua, 31/12/2025 - 11:22
São Paulo (SP), 31/12/2025 - Atleta Muse Gizachew, vencedor da categoria masculina da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Esportes Com ultrapassagem nos minutos finais, etíope vence a São Silvestre
qua, 31/12/2025 - 10:52
Ver mais seta para baixo