logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

TV Brasil promove ação social de Natal com Cine Cultura para crianças

Atividade acontece no marco dos 18 anos de criação da TV Brasil
EBC
Publicado em 02/12/2025 - 20:43
Brasília
Tv Brasil animada
© TV Brasil

A Gerência Executiva de Marketing e Negócios da EBC e a TV Brasil promoveram, nesta terça-feira (2), uma edição especial do Cineminha TV Brasil Animada no Cine Cultura do Liberty Mall, em Brasília (DF). Cerca de 50 alunos do Centro Educacional Incra 8, de Brazlândia, e 45 crianças atendidas pela Casa de Ismael assistiram às animações Bóris e Rufus – Especial de Natal e Pedrinho e a Chuteira da Sorte, produções das parceiras Belli Studio e Viu Cine que integram a programação da faixa infantil do canal público.

O objetivo da iniciativa foi garantir acesso à cultura e proporcionar um espaço de convivência e acolhimento, além de reforçar o compromisso social da EBC com uma ação especial de Natal. A atividade acontece no marco dos 18 anos de criação da TV Brasil. 

“Realizada em um período carregado de simbolismo, a ação abraça o espírito natalino de solidariedade e empatia. Seu propósito é criar uma memória afetiva duradoura, aproximando a TV Brasil Animada das crianças e mostrando que o acesso à cultura, ao entretenimento de qualidade e ao cuidado social deve ser um direito de todas e todos”, explica a gerente-executiva de Marketing e Negócios da EBC, Ana Carolina Machado.

A exibição integra ainda o compromisso social da TV Brasil, que mantém uma das poucas faixas infantis gratuitas na televisão aberta. De segunda a sábado, das 7h às 12h15, a emissora exibe conteúdos educativos, inclusivos e diversos para crianças das cinco regiões do país. 

Ao longo do ano, a grade apresentou títulos como O Show da Luna, Galinha Pintadinha e Mundo Bita, além de estimular a participação do público com atividades, materiais de colorir, livros interativos e a publicação de desenhos enviados pelas crianças.

Relacionadas
Brasília (DF) 04/10/2024 TV Brasil Animada estreia novas séries infantis no Mês das Crianças. Foto: TV Brasil/Reprodução
TV Brasil Animada estreia novas séries infantis no Mês das Crianças
Edição:
Sabrina Craide
TV Brasil TV Brasil Animada
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Lojas reabertas no Shopping Light após início da fase de transição do Plano São Paulo para combate à covid-19, que permite o funcionamento das lojas de shopping centers das 11h às 19h.
Política Planalto rejeita texto na Câmara que mantém escala 6x1
ter, 02/12/2025 - 20:50
Tv Brasil animada
Cultura TV Brasil promove ação social de Natal com Cine Cultura para crianças
ter, 02/12/2025 - 20:43
Internet das coisas
Política Senado prorroga benefício tributário para internet das coisas
ter, 02/12/2025 - 20:33
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa supera os 161 mil pontos e volta a bater recorde
ter, 02/12/2025 - 20:26
Fachada Eletrobras
Política Senado aprova proposta de realocação de trabalhadores da Eletrobras
ter, 02/12/2025 - 20:22
Belém (PA), 19/11/2025 - A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa do Evento de Alto Nível. Desenhando o futuro: mulheres, clima e justiça, no Pavilhão Brasil, na Blue Zone. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Feminicídio: Ministras lamentam morte de servidoras do Cefet-RJ
ter, 02/12/2025 - 20:20
Ver mais seta para baixo