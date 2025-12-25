logo ebc
TV Brasil transmite show especial de Simone no dia 25 de dezembro

Apresentação será às 21h gravado em Salvador
Publicado em 25/12/2025 - 11:29
Brasília (DF), 25/12/2025 - TV Brasil transmite show especial de Simone no dia 25 de dezembro. Foto: Bruna Latini/Divulgação
A TV Brasil mostra no dia 25 de dezembro, às 21h, um show da cantora Simone, gravado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador (BA). A transmissão é fruto da parceria entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a TVE Bahia, integrante da Rede Nacional de Comunicação  Pública (RNCP), que promove a circulação de conteúdos culturais e educativos em todo o país. 

O show foi registrado durante a cerimônia de premiação do 23º Festival de Música da Rádio Educadora FM, realizado no dia 7 de dezembro, e foi gravado pela TVE. O evento é um dos mais importantes da Bahia e promove a música brasileira, especialmente a baiana, oferecendo premiação em dinheiro e visibilidade para artistas de todo o estado. Em cada edição, o festival homenageia um grande nome da música nacional e, em 2025, a escolhida foi Simone. 

O espetáculo que será exibido na TV Brasil  e conta com a participação especial de Carlinhos Brown. A apresentação integra a programação especial  de fim de ano da emissora pública e reforça o compromisso da TV Brasil com a valorização da cultura nacional de fim de ano da emissora pública e reforça o compromisso da TV Brasil com a valorização da cultura nacional. 

A TV Brasil Internacional também incorpora a atração à sua grade especial de fim de ano, exibindo o show nos dias 24 e 25 de dezembro, e aproximando brasileiros que vivem no exterior das expressões culturais que conectam o público à identidade brasileira. 

Serviço: 

Show Especial com Simone - Dia 25/12, às 21h, na TV Brasil, e nos dias 24 e 25 na TV Brasil Internacional. 

Sintonize a TV Brasil  

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

TV Brasil na internet e nas redes sociais 

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br 

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil 

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil 

X – https://x.com/TVBrasil 

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil 

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil 

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br 

Sintonize na TV Brasil Internacional 

A TV Brasil Internacional está disponível por satélite em 12 países da América Latina e Central: Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Guiana Francesa, Guiana e Suriname; além de estar acessível nos Estados Unidos e Canadá pelo aplicativo SPT+, em Portugal pela TV Portuguesa, e para todo o mundo via streaming no site e no canal do YouTube

 

