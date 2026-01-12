logo ebc
Agente Secreto ganha Globo de Ouro de Filme de Língua Não Inglesa

Presidente Lula parabeniza equipe do longa nas redes sociais
Publicado em 12/01/2026 - 00:29
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 06/11/2025 – O cinema brasileiro volta a ocupar seu espaço nas telas com O Agente Secreto, novo longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega nesta quinta-feira (6) a mais de 700 cinemas, em 370 cidades brasileiras, em uma estreia simultânea com Alemanha e Portugal.
O filme brasileiro Agente Secreto ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa. Wagner Moura também conquistou o prêmio de Melhor Ator de Drama.

O diretor Kleber Mendonça Filho subiu ao palco para pegar o troféu acompanhado pela equipe do longa, incluindo de Wagner.

Mendonça agradeceu a todos que viram o longa, a equipe e também Wagner. Veja o discurso do diretor brasileiro:

"Eu adoraria dizer muito obrigado à Vitrine Filmes no Brasil que fez com que 'O Agente Secreto' virasse um sucesso, agradecer a Emilie , minha produtora e companheira de vida.. Agradecer à nossa equipe e ao elenco maravilhoso. Obrigado, Wagner Moura. As melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo. Eu tenho a grande honra de estar nesse grupo de língua não inglesa. Eu dedico esse filme aos jovens cineastas. Esse é um grande momento", disse Kleber.

Agente Secreto concorre ainda esta noite na categoria Melhor Filme de Drama.

O presidente Lula se manifestou nas redes sociais sobre a vitória. Ele escreveu:

"Estamos muito felizes, eu e @janjalula , com a vitória de O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme em Língua não Inglesa no Globo de Ouro.

Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo. 

O troféu coroa o trabalho potente do querido diretor @kleber_mendonca_filho e o seu extraordinário elenco. 

Viva Wagner Moura, a incrível Tânia Maria, @carvalhoalice , @mariafernandacandidooficial , Hermila Guedes, Gabriel Leone, Carlos Francisco e toda a equipe que escreve mais um lindo capítulo da história do cinema brasileiro com essa premiação. 

O Agente Secreto é um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro."

