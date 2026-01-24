Aniversário de São Paulo tem extensa programação gratuita

Neste domingo (25), a cidade de São Paulo completa 472 anos. E para celebrar a data tão especial foi preparada uma extensa programação cultural, que vai desde a entrada gratuita em museus a apresentações de blocos pré-carnavalescos. E não vai faltar o tradicional Bolo do Bixiga, uma tradição de 40 anos na qual a comunidade do bairro da zona central da capital prepara a maior mesa de bolo de aniversário do mundo.

No Bixiga, o parabéns para a cidade acontece na Rua Rui Barbosa, seguido pela distribuição de bolo, a partir das 12h. Mas haverá ainda outra comemoração semelhante no Mercado Municipal. Lá também haverá distribuição gratuita de bolo para a população, mas mediante senha, que deve ser retirada a partir das 10h30.

Os museus, bibliotecas e Fábricas de Cultura ligados à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo terão uma programação diversa, com entrada gratuita. Entre os equipamentos, estão o Museu da Língua Portuguesa, o Catavento, o Museu das Culturas Indígenas, a Pinacoteca, o Museu da Imigração e o Museu da Imagem e do Som.

Na Pinacoteca, haverá ensaios pré-carnavalescos e abertos do bloco Afro Ilu Obá de Min. Reconhecido por sua atuação artística e política na valorização da cultura negra e feminina, o grupo vai ocupar a Praça da Pina Contemporânea, com tambores, dança e canto.

O Catavento, museu muito apreciado por crianças, terá uma roda de samba com o Batucadas das Pretas, a partir das 12h. No Museu das Culturas Indígenas, o destaque é para uma roda de conversa sobre território, resistência e ocupação da cidade, que tem início às 10h30 com Akayse Fulni-ô e Kerexu Mirin, mediada por Emerson Baré Puranga.

O Museu das Favelas vai promover o Baile da Perifanálise, a partir das 13h30, além do Di Quebradinha, um evento que vai promover oficinas e brincadeiras de rua com as crianças, a partir das 14h.

Nas Fábricas de Cultura haverá muito samba, cortejos, descida de carrinhos de rolimã e K-pop, além de gincanas e atividades lúdicas para toda a família.

No vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, será realizada uma programação especial do Sesc Verão, com apresentações e vivências que contarão com a participação de atletas brasileiros consagrados, como as ginastas medalhistas olímpicas Júlia Soares e Lorrane Oliveira, tudo com entrada gratuita.

A programação de aniversário da cidade também se estenderá para os parques e planetários municipais, que terão uma programação toda gratuita. No Planetário do Parque do Carmo, será exibido o Show da Luna no Planetário.

A prefeitura vai promover ainda o concerto Mitos Sonoros – FilarMônica, da Orquestra Experimental de Repertório, no Theatro Municipal, a partir das 17h. O concerto, gratuito, prestará uma homenagem especial ao artista e escritor brasileiro Maurício de Sousa, que recentemente completou 90 anos de idade. Os ingressos poderão ser retirados com 48 horas de antecedência pelo site e 2 horas antes do evento na bilheteria presencial do Theatro Municipal, conforme disponibilidade.

Outro evento para celebrar o aniversário da cidade é o Sabores dos Bairros, que chega em sua segunda edição reunindo gastronomia, música e cultura. A proposta é valorizar a diversidade gastronômica da cidade, destacando os sabores de bairros como Liberdade, Mooca e Bom Retiro. Entre as comidas, o tradicional lanche de mortadela, o pastel e as pizzas. O evento é gratuito e acontece na Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, em frente à Subprefeitura de Pinheiros e próximo à Estação Pinheiros.

Parte da programação de aniversário da cidade pode ser consultada no site da prefeitura e também no site da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo.