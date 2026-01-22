logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Oscar anuncia indicados nesta quinta; Agente Secreto é um dos cotados

Transmissão será feita diretamente pelo site oficial da academia
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/01/2026 - 07:32
Rio de Janeiro
OSCAR 2023 - Estatueta do Oscar da Academy Awards, Foto: Martin Vorel/Wikimedia Commons
© Martin Vorel/Wikimedia Commons

A 98ª edição do Oscar entra em sua etapa decisiva com o anúncio oficial dos indicados, marcado para esta quinta-feira (22), a partir das 10h30 (horário de Brasília). É o momento em que a temporada de premiações ganha contornos definitivos e os filmes que atravessaram o último ano passam a disputar, oficialmente, o lugar na história do cinema.

A revelação dos nomes será feita pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas), encerrando a primeira fase de votação, que terminou na sexta-feira (16). Mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica,  entre atores, diretores, roteiristas e técnicos, participaram do processo, votando majoritariamente dentro de suas próprias áreas. A exceção é a categoria de Melhor Filme, que conta com o voto de todos os membros da academia.

Para quem deseja acompanhar o anúncio em tempo real, a transmissão será feita diretamente pelo site oficial da academia, o Oscar.org. A cerimônia será apresentada, em inglês, pela atriz Danielle Brooks e pelo ator Lewis Pullman.

Brasil

Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega ao anúncio dos indicados em posição de destaque. O principal nome é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que integra a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece entre os pré-selecionados em Melhor Direção de Elenco. 

O longa venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional além do Globo de Ouro para o ator Wagner Moura .

O país também marca presença com Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, pré-selecionado na categoria de Melhor Documentário de Longa-Metragem, e com o curta Amarela, de André Hayato Saito, que está na lista prévia de Melhor Curta-Metragem em Live Action.

Outros destaques incluem o documentário Yanuni e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que aparece nas pré-listas técnicas pela produção independente americana Sonhos de Trem. No total, a expectativa é de que o Brasil possa alcançar até nove indicações nesta edição.

A cerimônia de entrega do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, no Dolby Theatre.

A lista com os pré-indicados

Relacionadas
Brasília (DF), 23/01/2025 - Atriz do filme Ainda estou aqui, Fernanda Torres. Foto: oficialfernandatorres/Instagram
Atual sucesso do cinema nacional reflete anos de investimento no setor
Brasília (DF), 24/09/2025 – Filme O Agente Secreto - 19ª CINEBH - International Film Festival - Exibição do Filme O AGENTE SECRETO - Foto: Leo Lara/Universo Produção
Depois de prêmios, O Agente Secreto está em mais salas de cinema
Wagner Moura poses with the Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama award for
O Agente Secreto faz história no Globo de Ouro com dois prêmios
Edição:
Fernando Fraga
cinema Oscar prêmio de cinema O Agente Secreto
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bandeiras da União Europeia na sede da Comissão Europeia em Bruxelas, Bélgica.
Internacional Espanha pede Exército da UE em meio à disputa sobre Groenlândia
qui, 22/01/2026 - 09:38
Tutores com cães no Parcão, espaço exclusivo para cachorros, na Praça Ayrton Senna do Brasil.
Geral Mais de 300 pets estarão disponíveis para adoção em evento em SP
qui, 22/01/2026 - 08:32
Cadeirinha para transportar crianças
Geral Inmetro recomenda atenção na compra do bebê conforto
qui, 22/01/2026 - 08:02
OSCAR 2023 - Estatueta do Oscar da Academy Awards, Foto: Martin Vorel/Wikimedia Commons
Cultura Oscar anuncia indicados nesta quinta; Agente Secreto é um dos cotados
qui, 22/01/2026 - 07:32
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 55 milhões
qui, 22/01/2026 - 07:25
Iasmin da Silva (mãe) e Rafael de Jesus (filho)- Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4
qui, 22/01/2026 - 07:02
Ver mais seta para baixo