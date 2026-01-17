Areias medicinais e fauna de Guarapari inspiram série da TV Brasil

O terceiro episódio inédito da temporada de estreia do programa Olhar Brasil, série documental com dez edições apresentada pela TV Brasil, revela os encantos naturais da cidade de Guarapari, no Espírito Santo, neste sábado (17), às 18h30. A produção original percorre as areias medicinais e mostra a variedade de espécies da região.

O município situado no centro-sul do litoral capixaba preserva raros tesouros ambientais. O seriado apresentado pela emissora pública destaca as areias da Praia da Areia Preta e explica a importância da maior biodiversidade marinha da costa brasileira.

Pautada na riqueza cultural e no potencial turístico no país, a obra é a primeira coprodução realizada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, e por emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A iniciativa busca fortalecer o audiovisual do país, ao valorizar as características que diferenciam os destinos turísticos nas cinco regiões. Repleto de sotaques variados, o programa traz uma perspectiva singular sobre paisagens, histórias e modos de vida que reconhecem a biodiversidade e os ecossistemas do território nacional. Olhar Brasil está disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

Com visual de tirar o fôlego, a atração analisa como o local paradisíaco se tornou tema de pesquisas acadêmicas e científicas. "Dirigir esse episódio foi uma honra e uma experiência vibrante. Poder mostrar as belezas do litoral do Espírito Santo para todo o Brasil é maravilhoso", afirma o jornalista Ricardo Conde que assina o roteiro do programa realizado pela TV Guarapari. A produção teve locução de Carlos Vitor.

Elementos radioativos com propriedades terapêuticas

Guarapari tem um conjunto de dezenas de praias incríveis, em um recanto do litoral brasileiro que vive o turismo entre o litoral e as montanhas. Esse potencial atrai investimentos para a região dotada de cenários paradisíacos com qualidade de vida. A série Olhar Brasil consulta estudiosos, pesquisadores especialistas em diversas áreas, moradores e turistas.

A cidade reúne uma das maiores concentrações de areias monazíticas do planeta. Composta de elementos radioativos, as areias negras de Guarapari, emolduradas por grãos dourados de ilmenita, emitem uma onda radioativa com propriedades medicinais em uma intensidade que fortalece o corpo de quem por ali passa e inala o gás torônio.

O efeito estimula positivamente a defesa do organismo humano. Essas areias são fruto de um acúmulo natural dos grãos depositados a partir das montanhas no decorrer de milhões de anos. Ao longo do tempo, o mar avançou e recuou, mas mantém esse material. A resistência adquirida com esse contato é associada ao princípio da hormese.

Segundo a crença popular, embasada por pesquisas científicas, a população celebra as areias com propriedades terapêuticas de Guarapari. Estudos recentes mais aprofundados sobre o assunto confirmam a tese e revelam os benefícios comprovados pelo contato com essa exposição radioativa à saúde humana no sistema imunológico.

Espécies diversas da vida marinha

Referência em biodiversidade marinha no país, Guarapari tem, além das praias da orla, a natureza do manguezal com várias espécies da fauna e flora que ganham espaço para se reproduzir nesse ecossistema de transição.

Os nutrientes disponíveis nas águas ajudam no desenvolvimento da vida marinha abundante na costa do estado que se prolifera na região incorporada a uma unidade de conservação inserida nas proximidades da área urbana do município. Guarapari mantém essa riqueza ecológica na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha D'Ostra.

A produção inédita em cartaz na telinha da TV Brasil também revela o turismo náutico, com o mergulho na profundeza das águas da cidade, que mostra ao público um mundo de mistérios fascinantes. A proposta é desvendar com imagens exuberantes a vida existente debaixo das ondas.

O programa destaca o maior recife artificial da América Latina no navio afundado Victory 8B, que serve de habitats marinhos. O espaço abriga inúmeras espécies de peixes, tartarugas e outros seres vivos. O local fica a cerca de 12 km da costa de Guarapari, entre as ilhas Rasa e Escalvada, a aproximadamente 36 metros de profundidade.

A série documental Olhar Brasil acompanha as correntes marinhas da região, para levar ao telespectador imagens impressionantes de corais, cardumes, abundância de criaturas exóticas e centenas de espécies marinhas catalogadas.

Respeito ao regionalismo

O seriado foi desenvolvido a partir de edital lançado pela EBC em 2024 que recebeu 36 inscrições. Cada um dos dez episódios de Olhar Brasil atende às linhas temáticas da chamada pública, relacionadas ao fomento do turismo retratado na produção original.

Os destinos da temporada são a Serra da Capivara, no Piauí; o Quilombo Kalunga, em Goiás; o município de Guarapari, no litoral do Espírito Santo; as Serras Gerais, no sudeste de Tocantins; o Caminho do Peabiru, que ocupa diversos estados; a romaria do Muquém e a Congada de Santa Efigênia, em Goiás; o oásis do Canindé de São Francisco, em Sergipe; a Chapada dos Veadeiros, em Goiás; a gastronomia catarinense em Florianópolis; e o turismo sustentável do Novo Airão, no Amazonas.

Com profundidade, respeito e beleza, o seriado reforça a diversidade regional brasileira ao ampliar o alcance das vozes locais. Com narração dos profissionais das emissoras parceiras, o programa Olhar Brasil é contado por quem vive em cada território, o que fortalece a pluralidade do canal público.

Os episódios percorrem diferentes lugares para apresentar desde patrimônio arqueológico até experiências de turismo comunitário e gastronômico, com a valorização das rotas de aventura, além do conteúdo histórico e das tradições regionais.

Processo criativo

O diretor da série Olhar Brasil, Manoel Borges, explica o caráter colaborativo da iniciativa e o respeito à visão local das emissoras. Ele aborda as escolhas estéticas até os desafios de manter coesão visual e narrativa em um projeto realizado de forma participativa.

"A intenção da série é evidenciar a pluralidade de olhares. A Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) reúne perfis de emissoras extremamente diversas. Saber extrair o melhor de cada um desses perfis foi um processo enriquecedor", explica.

Manoel Borges reforça a dinâmica de trabalho. "O desenvolvimento de uma coprodução carrega, por natureza, uma lógica de decisão horizontal durante o processo criativo. Conseguimos estabelecer um início coletivo e norteador e, posteriormente, avançar para atendimentos personalizados que respeitaram o regionalismo de cada proposta", afirma.

Lista de episódios com os destinos da série Olhar Brasil

1 – Parque Nacional Serra da Capivara: o nosso patrimônio da humanidade – TV Caatinga/UNIVASF

2 – Turismo Comunitário no Quilombo Kalunga: Resistência e Sustentabilidade – UnBTV

3 – Guarapari Surpreendente: areias medicinais e diversidade marinha – TV Guarapari

4 – Serras Gerais: Cachoeiras cristalinas e cavernas misteriosas – UFT TV

5 – Peabiru: o caminho ancestral de beleza e mistério – TV UFPEL

6 – Niquelândia: Romaria do Muquém e Congada de Santa Efigênia – TV UFG

7 – Canindé de São Francisco: o oásis no sertão nordestino – TV UFS

8 – Chapada dos Veadeiros: um Paraíso no Coração do Brasil – UEG TV

9 – A Magia em Floripa: Cidade Criativa em Gastronomia – TV UFSC

10 – Turismo Sustentável do Novo Airão – TV Encontro das Águas

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

X – https://x.com/TVBrasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br