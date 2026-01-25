Bloco da Lexa atrai foliões para o circuito Preta Gil no centro do Rio

O Bloco da Lexa animou o circuito de megablocos Preta Gil na manhã deste domingo (25) e levou milhares de pessoas para a Rua Primeiro de Março, no centro do Rio de Janeiro. Às 8h, na abertura da programação, a cantora empolgou o público, do alto do trio elétrico, com sucessos no seu retorno aos blocos de rua da cidade.

Lexa se afastou do carnaval após a perda da filha Sofia em fevereiro de 2025, três dias depois do nascimento da menina. A cantora apareceu com figurino colorido para homenagear a pluralidade musical brasileira, tema que escolheu para o carnaval de 2026.

A música Sinais de Fogo, sucesso da cantora Preta Gil, que morreu em 2025 após longo tratamento contra um câncer e dá nome ao circuito de megablocos do Rio, abriu a apresentação. No repertório, teve ainda Sapequinha, Chama Ela e Só Depois do Carnaval, sem deixar de lado músicas como Combatchy, parceria com Anitta e Luísa Sonza, e Amiga com Amiga, que lançou na semana passada com MC GW e MC Carol.

A animação no trio teve ainda a presença de outros artistas como Lorena Simpson, Mc Nito, Lenny e DJ Jhury. O encerramento ficou por conta do cantor Naldo Benny, ao lado de Lexa.

De acordo com o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, o segundo dia de megabloco e segundo fim de semana de blocos nas ruas confirmam que do Rio já está tomado pelo espírito do carnaval. “A cidade vive uma ocupação intensa, alegre e diversa dos espaços públicos, com milhões de pessoas nas ruas celebrando de forma organizada, segura e democrática”.

Zona sul

Fora do centro, os foliões se espalharam ainda neste domingo em outros pontos da cidade. No Largo dos Leões, no Humaitá, zona sul, o tradicional bloco Só Caminha foi diversão para quem quis fugir de megablocos e pôde aproveitar o tema de contos de fadas que, conforme a produção foi escolhido para estimular o uso de fantasias e agradar ao público infanto-juvenil e adulto.

Criado em 2009, atualmente, o Só Caminha tem cerca de 100 integrantes na bateria, comandada pelo mestre Caliquinho, que teve passagem pela bateria da escola de samba São Clemente.

Chá da Alice

As apresentações no circuito de megablocos Preta Gil em 2026 foram abertas, neste sábado (24), com o Chá da Alice, que mesmo com chuva atraiu milhares de foliões ao centro do Rio.

Com a proposta de diversidade, liberdade de expressão e muita alegria, o bloco recebeu o cantor mexicano Christian Chávez, do grupo RBD. Foi a estreia do artista no carnaval de rua do Rio.

“No ano passado, eu tive a oportunidade de desfilar na Sapucaí com a Grande Rio e agora estou aqui com vocês num megabloco. Obrigado, Chá da Alice, pelo convite. É um prazer”, disse Chávez animado do alto do trio.



Entre os foliões criativos, alguns preferiram os personagens do universo de Alice no País das Maravilhas. Todos os presentes dançaram e cantaram sambas e pagodes com o grupo Sambay, primeira roda de samba LGBTQIAPN+ do Brasil, que homenageou Preta Gil também cantando Sinais de Fogo.



O axé baiano do grupo Babado Novo foi outro momento de animação com a vocalista Mari Antunes, que cantou sucessos que marcaram a trajetória da banda, como Bola de Sabão e De Janeiro a Janeiro. Ainda no megabloco, os sucessos Eva, da Banda Eva, Macetando, de Ivete Sangalo, e Melô do Tchan, do grupo É o Tchan, empolgaram o público.

“O Chá da Alice sempre foi sobre criar um ambiente divertido e inclusivo. Este ano, o bloco reforça esse compromisso, celebrando a diversidade em todas as suas formas e trazendo uma experiência que mistura música, performance e muita alegria”, afirmou o criador do Chá da Alice, Pablo Falcão.

Em 2026, 452 blocos vão desfilar no carnaval de rua do Rio na temporada que vai até o dia 22 de fevereiro. Quem quiser conferir a programação pode usar o aplicativo Blocos do Rio 2026 ou acessar o site oficial.