Cariocas celebram padroeiro São Sebastião com gratidão e esperança

A celebração de missa solene na Basílica Santuário de São Sebastião – Igreja dos Capuchinhos - na Tijuca, deu início às comemorações pelo dia consagrado ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião. A missa em homenagem ao santo foi celebrada pelo Cardeal Dom Orani João Tempesta e contou com a presença do prefeito carioca, Eduardo Paes.

Em mensagem à Agência Brasil, Dom Orani destacou que “São Sebastião do terceiro século, ainda hoje continua sendo um belo exemplo a todos nós de perseverança, de coerência, de testemunho cristão. De não desanimar com as perseguições, nem com as flechadas e nos traz um belo testemunho para que nós também, que vivemos nessa cidade, nunca desanimemos". Para o religioso, o festejo traz um olhar de esperança e confiança, aos que pedem que São Sebastião continue intercedendo pelos cariocas.

Testemunhos

Há muitos anos Maria de Jesus Pereira é devota de São Sebastião e não deixa de demonstrar gratidão ao padroeiro do Rio no dia 20 de janeiro. Ela conta que sofreu de uma doença durante longo tempo.

“Ele me fez muitos milagres. Estive muito doente e só com a fé mesmo, muita oração, todo mundo orando para São Sebastião, fiquei boa. Desde 1986 fiquei ótima. Não tive mais nada”.

Já Sebastião Alves da Silva nasceu no dia de São Sebastião, de quem recebeu o nome. Todo ano ele comparece à Basílica com a mãe, Alda Oliveira da Silva, que vem de Jacarepaguá, para reverenciarem juntos o “padrinho” do filho.

“Todo ano é sagrado. Todo ano estamos aqui. São Sebastião com a gente”, afirmou o “xará” do santo.

Já a portuguesa Maria Celeste Pereira veio para o Brasil com 18 anos de idade e há 62 anos mora no Rio de Janeiro. “Eu sou católica e, para mim, todos os santos são importantes, ainda mais São Sebastião, padroeiro do Rio”. O santo é seu conhecido desde Portugal. “São Sebastião é muito famoso. Em Portugal, minha mãe saía com a imagem de São Sebastião abençoando as colheitas. O pessoal dos campos fazia isso. Esse costuma perdura lá até hoje”.

O carinho que ela sente por São Sebastião também herdou da mãe. “Minha mãe me ensinou isso também, muito. Ela era muito devota de São Sebastião. Porque o povo antigo sempre teve essa coisa de abençoar as sementes com água benta. Eu sou desse tempo. Vim de Portugal com 18 anos. Até essa idade vivi lá”, diz à Agência Brasil.

Procissão e cozido

Integrando as comemorações pelo dia do padroeiro da cidade, a Procissão Arquidiocesana saiu da Basílica, na Tijuca, às 16h, até a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Chile, região central do Rio. O percurso de cerca de cinco quilômetros foi reconhecido como patrimônio cultural da cidade em 2014.

Ao final do trajeto, será apresentado, dentro na própria Catedral, o Auto de São Sebastião 2026, celebrando a vida e a fé no padroeiro, seguido de missa solene encerrando a festa.

A data também foi comemorada com um cozido na Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, seguido da apresentação de todos os segmentos da azul e amarelo de São Cristóvão. Na abertura da festa, foi celebrada missa para o santo padroeiro da escola. Este ano, a Paraíso do Tuiuti será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval (17/2), com o enredo "Lonã Ifá Lukumí".

Corrida

A cidade teve também a Corrida de São Sebastião, que completou neste dia 35 anos. Ao todo, o evento recebeu 10 mil inscrições e, apesar da forte chuva que caiu no Rio de Janeiro desde ontem (19), registrou 6.353 concluintes.

No percurso de 10 quilômetros, os vencedores foram Cristiane Ferreira Vieira da Silva e Pedro Henrique Campos Archanjo. Já no percurso de 5 mil km, ganharam Milton Pontes dos Santos e Gabriela Vieira Thomaz.

Trezena

A Trezena de São Sebastião 2026 foi iniciada no dia 7 de janeiro e encerrada nessa segunda-feira (19). O tema deste ano foi São Sebastião, Missionário de Comunhão e Unidade. Durante a Trezena, a imagem peregrina do padroeiro visitou no dia 15 o Centro Administrativo São Sebastião (CASS), na Cidade Nova, onde o prefeito carioca, Eduardo Paes, recebeu o padroeiro das mãos do Cardeal Dom Orani Tempesta. No dia 16, a imagem visitou o Trem do Corcovado e o Santuário Cristo Redentor, no Cosme Velho, zona sul da cidade. No local, Dom Orani salientou a importância de São Sebastião para os cariocas poderem olhar com esperança, confiança e otimismo para o futuro.

O santo é também padroeiro de Três Rios e Barra Mansa, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde são realizadas celebrações com missas, procissões e programação social. Em São Paulo e Minas Gerais, São Sebastião é padroeiro de Ribeirão Preto e Capitólio, respectivamente.