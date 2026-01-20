logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Cariocas celebram padroeiro São Sebastião com gratidão e esperança

Missa, corrida e cozido foram algumas das formas de festejar o santo
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 16:41
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 20/01/2026 - Fieis comparecem à missa para São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, presidida pelo cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, no Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A celebração de missa solene na Basílica Santuário de São Sebastião – Igreja dos Capuchinhos - na Tijuca, deu início às comemorações pelo dia consagrado ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião. A missa em homenagem ao santo foi celebrada pelo Cardeal Dom Orani João Tempesta e contou com a presença do prefeito carioca, Eduardo Paes.

Em mensagem à Agência Brasil, Dom Orani destacou que “São Sebastião do terceiro século, ainda hoje continua sendo um belo exemplo a todos nós de perseverança, de coerência, de testemunho cristão. De não desanimar com as perseguições, nem com as flechadas e nos traz um belo testemunho para que nós também, que vivemos nessa cidade, nunca desanimemos". Para o religioso, o festejo traz um olhar de esperança e confiança, aos que pedem que São Sebastião continue intercedendo pelos cariocas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Testemunhos

Há muitos anos Maria de Jesus Pereira é devota de São Sebastião e não deixa de demonstrar gratidão ao padroeiro do Rio no dia 20 de janeiro. Ela conta que sofreu de uma doença durante longo tempo.

“Ele me fez muitos milagres. Estive muito doente e só com a fé mesmo, muita oração, todo mundo orando para São Sebastião, fiquei boa. Desde 1986 fiquei ótima. Não tive mais nada”.

Rio de Janeiro (RJ), 20/01/2026 - Maria de Jesus Pereira, comparece à missa para São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, presidida pelo cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, no Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Maria de Jesus Pereira demonstra gratidão ao padroeiro do Rio - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Já Sebastião Alves da Silva nasceu no dia de São Sebastião, de quem recebeu o nome. Todo ano ele comparece à Basílica com a mãe, Alda Oliveira da Silva, que vem de Jacarepaguá, para reverenciarem juntos o “padrinho” do filho.

“Todo ano é sagrado. Todo ano estamos aqui. São Sebastião com a gente”, afirmou o “xará” do santo.

Rio de Janeiro (RJ), 20/01/2026 - Alda Oliveira da Silva e seu filho Sebastião Alves comparecem à missa para São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, presidida pelo cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, no Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Alda Oliveira da Silva e o filho Sebastião Alves comparecem anualmente à missa de São Sebastião - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Já a portuguesa Maria Celeste Pereira veio para o Brasil com 18 anos de idade e há 62 anos mora no Rio de Janeiro. “Eu sou católica e, para mim, todos os santos são importantes, ainda mais São Sebastião, padroeiro do Rio”. O santo é seu conhecido desde Portugal. “São Sebastião é muito famoso. Em Portugal, minha mãe saía com a imagem de São Sebastião abençoando as colheitas. O pessoal dos campos fazia isso. Esse costuma perdura lá até hoje”.

O carinho que ela sente por São Sebastião também herdou da mãe. “Minha mãe me ensinou isso também, muito. Ela era muito devota de São Sebastião. Porque o povo antigo sempre teve essa coisa de abençoar as sementes com água benta. Eu sou desse tempo. Vim de Portugal com 18 anos. Até essa idade vivi lá”, diz à Agência Brasil.

Procissão e cozido

Integrando as comemorações pelo dia do padroeiro da cidade, a Procissão Arquidiocesana saiu da Basílica, na Tijuca, às 16h, até a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Chile, região central do Rio. O percurso de cerca de cinco quilômetros foi reconhecido como patrimônio cultural da cidade em 2014.

Ao final do trajeto, será apresentado, dentro na própria Catedral, o Auto de São Sebastião 2026, celebrando a vida e a fé no padroeiro, seguido de missa solene encerrando a festa.

A data também foi comemorada com um cozido na Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, seguido da apresentação de todos os segmentos da azul e amarelo de São Cristóvão. Na abertura da festa, foi celebrada missa para o santo padroeiro da escola. Este ano, a Paraíso do Tuiuti será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval (17/2), com o enredo "Lonã Ifá Lukumí".

Rio de Janeiro (RJ), 20/01/2026 - Fieis comparecem à missa para São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, presidida pelo cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, no Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Fieis comparecem à missa para São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, presidida pelo cardeal Dom Orani Tempesta - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Corrida

A cidade teve também a Corrida de São Sebastião, que completou neste dia 35 anos. Ao todo, o evento recebeu 10 mil inscrições e, apesar da forte chuva que caiu no Rio de Janeiro desde ontem (19), registrou 6.353 concluintes.

No percurso de 10 quilômetros, os vencedores foram Cristiane Ferreira Vieira da Silva e Pedro Henrique Campos Archanjo. Já no percurso de 5 mil km, ganharam Milton Pontes dos Santos e Gabriela Vieira Thomaz.

Trezena

A Trezena de São Sebastião 2026 foi iniciada no dia 7 de janeiro e encerrada nessa segunda-feira (19). O tema deste ano foi São Sebastião, Missionário de Comunhão e Unidade. Durante a Trezena, a imagem peregrina do padroeiro visitou no dia 15 o Centro Administrativo São Sebastião (CASS), na Cidade Nova, onde o prefeito carioca, Eduardo Paes, recebeu o padroeiro das mãos do Cardeal Dom Orani Tempesta. No dia 16, a imagem visitou o Trem do Corcovado e o Santuário Cristo Redentor, no Cosme Velho, zona sul da cidade. No local, Dom Orani salientou a importância de São Sebastião para os cariocas poderem olhar com esperança, confiança e otimismo para o futuro.

O santo é também padroeiro de Três Rios e Barra Mansa, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde são realizadas celebrações com missas, procissões e programação social. Em São Paulo e Minas Gerais, São Sebastião é padroeiro de Ribeirão Preto e Capitólio, respectivamente.

Relacionadas
Orelhões serão retirados das ruas de todo o Brasil. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Orelhões serão extintos em todo o Brasil até o fim de 2028
Brasília (DF), 19/01/2026 - O diretor cearense Karim Aïnouz. Foto: Maria Lobo/Divulgação
Novo filme de Karim Aïnouz é selecionado para o Festival de Berlim
Rio de Janeiro (RJ), 20/01/2026 - Lavagem da escadaria Baden Powell com água de cheiro homenageia Oxossi, em Copacabana, zona sul da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Baianas lavam escadaria em Copacabana em homenagem a Oxóssi
Edição:
Aline Leal
São Sebastião Rio de Janeiro Igreja Católica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
13/08/2013 REUTERS/Nacho Doce
Economia Anfavea: produção veicular com kits importados ameaça 69 mil empregos
ter, 20/01/2026 - 17:38
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Enamed: Veja cursos de medicina que terão sanções por desempenho ruim
ter, 20/01/2026 - 16:53
Rio de Janeiro (RJ), 20/01/2026 - Fieis comparecem à missa para São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, presidida pelo cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, no Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Cariocas celebram padroeiro São Sebastião com gratidão e esperança
ter, 20/01/2026 - 16:41
Brasília (DF), 19/01/2026 - O diretor cearense Karim Aïnouz. Foto: Maria Lobo/Divulgação
Cultura Novo filme de Karim Aïnouz é selecionado para o Festival de Berlim
ter, 20/01/2026 - 16:30
Rio de Janeiro (RJ), 20/01/2026 - Lavagem da escadaria Baden Powell com água de cheiro homenageia Oxossi, em Copacabana, zona sul da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Baianas lavam escadaria em Copacabana em homenagem a Oxóssi
ter, 20/01/2026 - 16:25
Turilândia (MA), 20/01/2026 - FOTO DE ARQUIVO. O prefeito de Turilândia, Paulo Curió (União Brasil). Foto: Prefeitura de Turilândia/Divulgação
Justiça MP denuncia prefeito de Turilândia e mais 9 por desvio de verbas
ter, 20/01/2026 - 15:54
Ver mais seta para baixo