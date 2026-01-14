Carnaval oficial de rua do Rio começa no próximo fim de semana

A programação oficial do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro começa neste fim de semana, nos dias 17 e 18 de janeiro, e vai até 22 de fevereiro.

Segundo a Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur), ao longo de todo o período carnavalesco, estão previstos 462 desfiles de blocos que devem atrair cerca de 6 milhões de foliões, entre moradores e turistas, que vão ocupar ruas, praças e avenidas em todas as regiões da cidade. Foram 803 blocos inscritos na Riotur, número recorde.

“O início do Carnaval de Rua marca um momento simbólico e muito importante para a cidade, quando o Rio reafirma o valor dessa manifestação cultural que nasce nos territórios, ocupa o espaço público e expressa a diversidade, a criatividade e a identidade do carioca. É um Carnaval plural, que reúne manifestações tradicionais e grandes blocos, dialogando com diferentes públicos, idades e partes da cidade”, disse, em nota, o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

A empresa de turismo informa que, neste ano, o Carnaval de Rua terá agenda extensa e descentralizada.

"A proposta é oferecer opções para públicos de todas as idades e perfis, incluindo blocos infantis e familiares, além daqueles voltados para foliões que buscam grandes concentrações, atrações musicais de destaque e experiências de forte impacto cultural", acrecentou.

O centro da capital fluminense concentra o maior número de desfiles, com 135 apresentações programadas. Em seguida, aparecem a zona sul com 99 desfiles, a Grande Tijuca com 63 desfiles, e a zona norte com 56, além das outras regiões da cidade que também vão receber intensa programação.

No sábado (18) estão confirmadas as apresentações do Folia do Largo Sapê, em Honório Gurgel, e do bloco Tá Chegando a Hora, em Pedra de Guaratiba. A Unidos do Santa Bárbara, em Engenho de Dentro, e a tradicional Banda da Saens Peña, na Tijuca, desfilam no domingo (19).

A programação se completa com o Bloco de Abertura do Pré-Carnaval de Madureira com as Águas de Cheiro, no Parque de Madureira, que marca simbolicamente o início oficial da festa nos subúrbios.

O carnaval não oficial de rua começou no último dia 4, com mais de 70 blocos espalhados pelo centro e por bairros das zonas sul e norte, marcando a abertura simbólica da temporada de pré-carnaval.

Serviço

Dia 17 (sábado)

Folia do Sapê Local: Honório Gurgel Concentração: Rua Nassau, 49 Horário: 16h

Tá Chegando a Hora Local: Pedra de Guaratiba Concentração: Rua Barros de Alarcão Horário: 17h



Dia 18 (domingo)

Unidos de Santa Bárbara Local: Engenho de Dentro Concentração: Rua Dona Teresa, 160 Horário: 15h

Banda da Saens Peña Local: Tijuca Concentração: Praça Saens Peña, 344 Horário: 15h

Abertura do Pré Carnaval de Madureira com as Águas de Cheiro Local: Parque de Madureira Concentração: Rua Soares Caldeira, 115 Horário: 14h