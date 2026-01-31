logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Chico Buarque é homenageado pelo Quarteto do Rio na TV Brasil

Programa Cena Musical traz apresentação especial do grupo carioca
EBC
Publicado em 31/01/2026 - 10:15
undefined
Brasília - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o cantor Chico Buarque, acompanham a defesa da presidenta afastada, Dilma Rousseff, durante sessão de julgamento do impeachment, no Senado ( Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Quarteto do Rio interpreta sucessos do cantor e compositor Chico Buarque no show exclusivo que a TV Brasil exibe no programa Cena Musical, apresentado por Bia Aparecida, na madrugada deste sábado (31) para domingo (1), à meia-noite. O especial comemora 10 anos de criação do grupo.

O espetáculo traz arranjos marcantes e cheios de emoção para o repertório de clássicos da obra do veterano que o conjunto executa no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A produção está disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

Rio de janeiro (RJ), 28/01/2026 - O Quarteto do Rio interpreta sucessos do cantor e compositor Chico Buarque no show exclusivo que a TV Brasil exibe no programa Cena Musical. Frame: TV Brasil
Chico Buarque será homenageado pelo Cena Musical. Frame: TV Brasil

Durante a apresentação, o Quarteto do Rio emprega instrumentos e vozes para resgatar composições de Chico Buarque. A performance reúne músicas como Apesar de Você, Bye Bye Brasil, Homenagem ao Malandro e Futuros Amantes, entre outros hits.

Conhecido por valorizar a bossa nova e a MPB, o grupo vocal e instrumental é formado por Eloi Vicente (violão e voz), Neil Teixeira (baixo e voz), Leandro Freixo (teclado e voz) e Hernane Castro (bateria e voz).

Destaque no Prêmio da Música Brasileira nos anos de 2017 e 2018, o Quarteto do Rio foi criado há uma década, em 2016, pelos remanescentes da última formação do tradicional grupo Os Cariocas. Fundado há 80 anos, em 1946, o conjunto original tinha como primeira voz o maestro Severino Filho.

Sobre o programa

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A produção com janela semanal traz shows que revelam a diversidade e celebram a riqueza da sonoridade brasileira.

O comando do programa é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora do canal público. Com direção de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira, o Cena Musical reúne espetáculos de astros como o saudoso Jards Macalé e nomes do porte de Elba Ramalho, Joyce Moreno, Francis Hime, Olivia Hime, Gilson Peranzzetta, Geraldo Azevedo, Marcos Valle e Zé Katimba, além de grupos como MPB4, Quarteto do Rio e Arranco de Varsóvia.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
X – https://x.com/TVBrasil
TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 25/11/2024 - O programa Caminhos da Reportagem destaca As marcas do racismo na escola. Frame: TV Brasil/Divulgação
TV Brasil: racismo na escola é tema do Caminhos da Reportagem
Brasília (DF), 23/01/2026 - O documentário
TV Brasil exibe documentário com iniciativas de preservação da costa
São Paulo (SP), 21/01/2026 - Trio de Ataque: TV Brasil e Rádio Nacional lançam novo programa esportivo com Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Trio de Ataque: TV Brasil e Rádio Nacional lançam programa esportivo
Edição:
Vinicius Lisboa
TV Brasil Empresa Brasil de Comunicação EBC Cena Musical Chico Buarque Música Popular Brasileira MPB Quarteto do Rio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o cantor Chico Buarque, acompanham a defesa da presidenta afastada, Dilma Rousseff, durante sessão de julgamento do impeachment, no Senado ( Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
Cultura Chico Buarque é homenageado pelo Quarteto do Rio na TV Brasil
sab, 31/01/2026 - 10:15
Ursula Leyen, União Européia. REUTERS/Yiannis Kourtoglou/File Photo
Internacional “Mãe de todos os acordos” aproxima União Europeia e Índia
sab, 31/01/2026 - 09:57
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
sab, 31/01/2026 - 09:25
Brasília (DF) 11/05/2024 - Instituto busca crianças com câncer no RS para que tratamento não pare Foto: Instituto do Câncer Infantil/Divulgação
Direitos Humanos Três em cada dez desaparecidos no Brasil são crianças ou adolescentes
sab, 31/01/2026 - 08:45
São Paulo (SP), 30/08/2025 Ato Público pelo Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, realizado na Praça da Sé. Evento contou com a presença de diversos coletivos e instituições que representam essa luta, entre eles: Mães da Sé, Mães em Luta, União de Vítimas, Esperança da Rua, Instituto Mercia Nakashima, Abrace, Mães do Paraná, instituto Giorgio Renan por Justiça. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Brasil registrou 84,7 mil desaparecidos em 2025; média de 232 por dia
sab, 31/01/2026 - 08:02
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Economia Prazo para aderir ao Simples Nacional termina neste sábado
sab, 31/01/2026 - 07:32
Ver mais seta para baixo