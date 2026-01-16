logo ebc
Cultura

Depois de prêmios, O Agente Secreto está em mais salas de cinema

Expectativa agora é pela indicação do longa ao Oscar
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/01/2026 - 10:23
São Paulo
Brasília (DF), 24/09/2025 – Filme O Agente Secreto - 19ª CINEBH - International Film Festival - Exibição do Filme O AGENTE SECRETO - Foto: Leo Lara/Universo Produção
© Leo Lara/Universo Produção

A conquista de dois prêmios no Globo de Ouro, no último domingo (11), provocou a ampliação da presença de O Agente Secreto nas salas de cinemas do Brasil. O diretor Kleber Mendonça Filho comemorou a medida nas redes sociais

“O Agente Secreto está em 320 salas de cinema no Brasil desde essa quinta-feira [15], efeito direto dos dois Globos de Ouro. O filme voltou a fazer 20 mil espectadores por dia, estava fazendo cerca de 5 mil. 11ª semana em cartaz, 3º mês de lançamento. Vi vídeo do Cinema São Luiz em Fortaleza lotado ontem. Grato!”, disse ele.

O longa-metragem protagonizado por Wagner Moura estava em exibição em cerca de 137 salas. Mais de 1,2 milhão de espectadores já assistiram ao filme.

O Agente Secreto conquistou dois troféus do Globo de Ouro na semana passada, de Melhor Filme em Língua não Inglesa e de Melhor Ator de Drama, para Wagner Moura.

O filme está pré-indicado ao Oscar e nesta semana os votantes da Academia de Cinema de Hollywood escolhem as produções que vão competir pela estatueta. A expectativa é que O Agente Secreto entre nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator.

A lista com os indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.

