Escolas do Grupo Especial do Rio começam hoje ensaios técnicos
Os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial que vão se apresentar no carnaval deste ano começam nesta sexta-feira (30), a partir das 21h, na Marquês de Sapucaí. De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), cada escola fará dois ensaios técnicos no Sambódromo, em estrutura idêntica à dos desfiles oficiais, com luz, som e operação de pista em pleno funcionamento. A entrada é gratuita.
Como novidade, a Liesa incluiu os desfiles das escolas mirins na programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial, em três datas diferentes, reforçando o papel das escolas mirins na formação de novos sambistas e na renovação do carnaval carioca.
Os ensaios seguem até 8 de fevereiro, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, reunindo as agremiações em treinos abertos ao público, que já poderá sentir o clima do que será apresentado no Carnaval 2026.
Calendário dos ensaios técnicos:
Sexta-feira – 30/1
- 21h – Acadêmicos de Niterói
- Mocidade Independente de Padre Miguel
- Estação Primeira de Mangueira
- Unidos da Tijuca
Sábado – 31/1
- 18h – Escolas de Samba Mirins (3 agremiações) – abertura dos ensaios técnicos
- 20h – Unidos de Vila Isabel
- Acadêmicos do Salgueiro
- Paraíso do Tuiuti
- Portela
Domingo – 1/2
- 17h30 – Escolas de Samba Mirins (3 agremiações)
- 19h – Unidos do Viradouro
- Imperatriz Leopoldinense
- Acadêmicos do Grande Rio
- Beija-Flor de Nilópolis
Sexta-feira – 6/2
- 21h – Acadêmicos de Niterói
- Mocidade Independente de Padre Miguel
- Estação Primeira de Mangueira
- Unidos da Tijuca
Sábado – 7/2
- 18h – Lavagem da Passarela
Em seguida:
- Unidos de Vila Isabel
- Acadêmicos do Salgueiro
- Paraíso do Tuiuti
- Portela
Domingo – 8/2
- 18h – Escolas de Samba Mirins (2 agremiações)
- 19h – Unidos do Viradouro
- Imperatriz Leopoldinense
- Acadêmicos do Grande Rio
- Beija-Flor de Nilópolis
O carnaval deste ano terá três dias de desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. A apresentação das escolas será no domingo (15), segunda-feira (16) e terça-feira (17).
Ordem de apresentação das escolas nos três dias de desfile:
Domingo, 15 de fevereiro
- Acadêmicos de Niterói
- Imperatriz Leopoldinense
- Portela
- Mangueira
Segunda-feira, 16 de fevereiro
- Mocidade Independente
- Beija-Flor
- Viradouro
- Unidos da Tijuca
Terça-feira, 17 de fevereiro
- Paraíso do Tuiuti
- Vila Isabel
- Grande Rio
- Salgueiro