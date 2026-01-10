logo ebc
Escolas mirins se apresentarão nos ensaios na Marques de Sapucaí

Criançada terão mais dias para se apresentar
Douglas Correa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/01/2026 - 09:47
Rio de Janeiro
24/04/2022 - Desfiles Escolas Mirins - 2022 Sambódromo - Quinto dia do Carnaval 2022 Fotógrafo - Thiago Lara/ RIOTOUR
© Thiago Lara/ RIOTOUR

As escolas de samba mirins terão mais dias para desfilar no Rio Carnaval 2026. Em sorteio, na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), os dirigentes das agremiações conheceram os detalhes do novo formato, que contará com a divisão de mais dias para a criançada se apresentar. Agora, além da sexta-feira, 20 de fevereiro, véspera do Sábado das Campeãs, haverá desfiles na abertura dos ensaios técnicos dos dias 31 de janeiro, 1º e 8 de fevereiro.

“As escolas mirins são a base do nosso carnaval. É aqui que nascem futuros ritmistas, passistas, intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira e tantos outros componentes”, avaliou a diretora cultural da Liesa, Evelyn Bastos.

Confira a ordem dos desfiles das escolas de samba mirins:

SÁBADO - 31 DE JANEIRO
Início: 18h
1- Miúda da Cabuçu
2- Inocentes da Caprichosos
3- Império do Futuro

DOMINGO - 1º DE FEVEREIRO
Início: 17h30
1- Golfinhos do Rio de Janeiro
2- Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy
3- Petizes da Penha

DOMINGO - 8 DE FEVEREIRO
Início: 18h
1- Corações Unidos do CIEP
2- Nova Geração da Estácio de Sá

SEXTA-FEIRA - 20 DE FEVEREIRO
Início: 17h
1- Infantes do Lins
2- Herdeiros da Vila
3- Pimpolhos da Grande Rio
4- Tijuquinha do Borel
5- Estrelinha da Mocidade
6- Mangueira do Amanhã
7- Aprendizes do Salgueiro
8- Sonho do Beija-Flor
9- Filhos da Águia
10- Crias Imperatriz
11- Netinhos do Tuiuti
12- Virando Esperança

 

