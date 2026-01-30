logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Festival Pernambuco Meu País Verão retorna à programação da TV Brasil

Transmissões acontecem de hoje a domingo
EBC
Publicado em 30/01/2026 - 10:18
Brasília
Gaby Amarantos
© Gaby Amarantos/Dia da Amazônia/Direitos reservados

A TV Brasil Internacional, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), volta a exibir neste fim de semana o Festival Pernambuco Meu País Verão. Desta vez, o evento desembarca na Ilha de Itamaracá, no litoral norte do estado. As transmissões acontecem desta sexta-feira (30) a domingo (1), a partir das 20h, e são fruto de parceria com a Empresa Pernambuco de Comunicação (EPC), responsável pela TV Pernambuco e integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Artistas de destaque da música pernambucana e nacional compõem a programação dos três dias do evento. Sobem ao palco nomes como Natanzinho Lima, Lia de Itamaracá, Gaby Amarantos, Thiaguinho, É o Tchan e Xanddy Harmonia.

A edição de verão do Pernambuco Meu País está inserida no calendário turístico e cultural do estado. Em dezembro do ano passado, o festival passou por Camaragibe e pelo Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife, além de integrar a programação do réveillon em Jaboatão dos Guararapes. No início de janeiro, a iniciativa avançou para São José da Coroa Grande e contou com exibição da TV Brasil Internacional.

Confira abaixo a programação

Início das transmissões pela TV Brasil Internacional a partir das 20h.

30/01 – Sexta-feira

18h – Coco Chinelo de Iaiá

19h – Carlinhos Bala

20h30 – Douglas Leon

22h30 – Caninana

00h30 – Natanzinho Lima

DJ Luan Sobral nos intervalos
 

31/01 – Sábado

18h – Coco de Mulheres

19h – Lia de Itamaracá

20h30 – Gaby Amarantos

22h30 – Raphaela Santos

00h30 – Thiaguinho

DJ Vibra nos intervalos

01/02 – Domingo

16h30 – Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba

17h40 – Almir Rouche

19h40 – Ara Ketu

21h40 – É o Tchan

23h40 – Xanddy Harmonia

DJ Ari Falcão nos intervalos

Sobre a TV Brasil Internacional

TV Brasil Internacional é o canal de televisão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) voltado para os brasileiros que moram no exterior, valorizando a identidade nacional e a nossa cultura pelo mundo. Atualmente, conta com audiência em cerca de 80 países, sendo uma janela aberta para a cultura e a informação, promovendo a conexão com o país por meio de uma programação diversificada que valoriza o Brasil e suas histórias para todos os públicos.

As atrações da emissora são selecionadas e organizadas em cinco faixas de programação que se alternam ao longo do dia para atender aos diferentes fuso horários no mundo. O canal público também está disponível gratuitamente no site tvbrasilinternacional.ebc.com.br, no YouTube @tvbrasilinternacional e app TV Brasil Internacional, disponível para Android e iOS.

Relacionadas
Tarde Nacional SP’, da Rádio Nacional, vence Prêmio APCA como melhor programa cultural de rádio. Foto: EBC/Divulgação
Tarde Nacional SP, da Rádio Nacional, vence Prêmio APCA
Brasília (DF), 27/08/2025 - Interface da TV 3.0. Foto: CanalGov/Reprodução
EBC é autorizada a usar estações-teste para iniciar operação da TV 3.0
São Paulo (SP), 21/01/2026 - Trio de Ataque: TV Brasil e Rádio Nacional lançam novo programa esportivo com Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Trio de Ataque: TV Brasil e Rádio Nacional lançam programa esportivo
Empresa Brasil de Comunicação Festival Pernambuco Meu País Verão TV Brasil Internacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Internacional Venezuela aprova reforma da Lei dos Hidrocarbonetos
sex, 30/01/2026 - 11:09
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Inep oferece declaração que permite matrícula na educação superior
sex, 30/01/2026 - 11:00
São Felix do Xingú.16/12/2023 Vila Renascer é totalmente desocupada e agentes intensificam trabalho de inutilização das estruturas ilegais na Terra Indígena. Animais são encontrados em situação de abandono e maus tratos. Foto ASCOM
Geral PF prende suspeito de assassinato de parceiro do Ibama na TI Apyterewa
sex, 30/01/2026 - 10:36
Gaby Amarantos
Cultura Festival Pernambuco Meu País Verão retorna à programação da TV Brasil
sex, 30/01/2026 - 10:18
Brasília (DF), 27/01/2026 - Vírus Nipah tem alta taxa de letalidade. Foto: Ruslanas Baranauskas/Divulgação
Internacional OMS afirma que risco do vírus Nipah é baixo na Índia, sem propagação
sex, 30/01/2026 - 10:04
30/01/2026 - cachorro comunitário morre após ser baleado com cerca de 10 tiros em avenida da Zona Leste de SP. Foto: Câmera de segurança
Geral Cachorro é morto com dez tiros em frente a ponto de ônibus em SP
sex, 30/01/2026 - 10:01
Ver mais seta para baixo