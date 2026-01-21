logo ebc
Governo de SP anuncia cidades que participarão do programa Pontos MIS

São 128 cidades e sete unidades das Fábricas de Cultura contempladas
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 22:04
São Paulo
A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo anunciou as cidades que farão parte do programa Pontos MIS no ano de 2026. São 128 cidades e sete unidades das Fábricas de Cultura contempladas pelo projeto de formação e difusão cultural. 

O programa leva às cidades contempladas sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural. Mensalmente, o Pontos MIS disponibiliza um catálogo de filmes para as cidades selecionarem e programarem a exibição em seus respectivos espaços culturais.

O projeto ocupa espaços culturais das cidades com diversas mostras fotográficas do acervo do Museu da Imagem e do Som (MIS). As oficinas, focadas na temática cultural, ocorrem sempre de forma presencial nas cidades.

A lista completa dos municípios contemplados pode ser vista no site do programa.

