logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Governo do Rio libera R$ 40 milhões para escolas do Grupo Especial

Contrato de patrocínio foi publicado no Diário Oficial do Estado
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 20:29
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 05/03/2025 – Portela encerra o terceiro dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O governo fluminense autorizou, nesta quinta-feira (29), a liberação de R$ 40 milhões para as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O contrato de patrocínio que formaliza a liberação dos recursos foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (29). O Carnaval 2026 deve impulsionar significativamente o turismo e a economia. A previsão da organização é que haja uma movimentação financeira superior a R$ 5,7 bilhões durante o período da festa.

A medida beneficia toda a cadeia produtiva do carnaval, impulsionando a economia criativa, gerando empregos temporários e fortalecendo a cultura popular fluminense, destaca o governo. Parte dos recursos também será destinada à operação da Marquês de Sapucaí, com serviços de infraestrutura essenciais para a realização do espetáculo.

Além do apoio às escolas de samba, o governo do estado lançou, no final de 2025, o pacote Folia RJ 2026, composto por cinco editais que contemplam mais de 500 projetos culturais. A iniciativa, que conta com investimento de R$ 20 milhões, beneficia manifestações tradicionais como Bate-Bolas, Blocos nas Ruas, Não Deixa o Samba Morrer, Folia de Reis e Folias Fluminenses, ampliando o alcance do fomento cultural em diferentes regiões do estado.

Em 2026, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ocorrerão em três dias, repetindo o formato do ano anterior. As 12 escolas se apresentam no domingo, segunda e terça-feira de carnaval, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, com apresentações de quatro escolas por noite.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 19/01/2026 – Autoridades após assinatura do termo de cooperação que garante o apoio do Governo do Brasil ao Carnaval do Rio, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Governo federal destina R$ 12 milhões a escolas de samba do Rio
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2025 – Acadêmicos do Salgueiro desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Enredos das escolas de samba contam a história não oficial
Rio de Janeiro - Comemorando os 449 anos da cidade do Rio de Janeiro, um dos mais antigos blocos, o Bola Preta, abriu hoje (1º) o carnaval de rua carioca (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Carnaval deverá injetar mais de R$ 5,7 bi na economia carioca
Edição:
Juliana Andrade
Rio de Janeiro Carnaval 2026 Liesa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões
qui, 29/01/2026 - 21:35
Logo da Agência Brasil
Geral Justiça do Rio condena a 25 anos de prisão homem que matou ex-mulher 
qui, 29/01/2026 - 21:22
Belém (PA), 19/11/2025 - Eliel Camlem, Wasady Xakriabá e Jean Anjos; jovens lideranças indígenas, “diplomatas indígenas”, que estão atuando nas negociações da COP 30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Pela primeira vez, indígenas e quilombolas terão vagas no Itamaraty
qui, 29/01/2026 - 21:14
Logo da Agência Brasil
Geral Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
qui, 29/01/2026 - 20:57
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
qui, 29/01/2026 - 20:53
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF
qui, 29/01/2026 - 20:38
Ver mais seta para baixo