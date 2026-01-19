logo ebc
Governo federal destina R$ 12 milhões a escolas de samba do Rio

Cada uma das 12 agremiações do Grupo Especial receberá R$ 1 milhão
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/01/2026 - 13:11
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 19/01/2026 – Autoridades após assinatura do termo de cooperação que garante o apoio do Governo do Brasil ao Carnaval do Rio, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O governo federal destinou R$ 12 milhões para a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Cada uma das 12 agremiações vai receber R$ 1 milhão ainda nesta segunda-feira (19).

A assinatura do termo de cooperação foi realizada nesta segunda-feira na Cidade do Samba por representantes da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), do Ministério da Cultura e da Liesa.

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, as escolas de samba são parceiras diplomáticas do Brasil no mundo. Cidadãos de mais de 160 países participam do carnaval da cidade. 

“É a maior imagem que o Brasil tem no mundo. O carnaval fornece trabalho, emprego e alegria. É a maior festa popular do planeta. Nossa maior imagem está na cultura”, disse Freixo.

Rio de Janeiro (RJ), 19/01/2026 – Autoridades e representantes das escolas de samba na Cidade do Samba, após assinatura do termo de cooperação que garante o apoio do Governo do Brasil ao Carnaval do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Autoridades e representantes das escolas de samba após a assinatura do termo de cooperação - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O presidente da Liesa, Gabriel David, ressaltou que o repasse de recursos é fundamental para essa reta final de preparação das escolas de samba. “Hoje a gente está com todos os barracões a mil por hora. Milhares de pessoas estão atuando na Cidade do Samba para que a gente possa entregar mais um grande espetáculo não só para o nosso país, mas para mostrar ao mundo o que o nosso país tem de melhor”, disse David.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou que não quer a parceria com as escolas de samba só no carnaval com campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher. “Queremos participar das campanhas de conscientização com a Liesa ao longo de todo ano”, afirmou.

Edição:
Fernando Fraga
Carnaval 2026 escolas de samba Embratur Liesa Carnaval do Rio de Janeiro
