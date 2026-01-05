logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Livro resgata Teatro Experimental do Negro

Edição analisa papel dramatúrgico de Abdias do Nascimento
Gilberto Costa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/01/2026 - 08:02
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 14/03/2024 - Abdias Nascimento, 115 anos: a luta para unir africanos e descendentes Foto: Acervo do Ipeafro/Divulgação
© Acervo do Ipeafro/Divulgação

Está nas livrarias a obra “Teatro Experimental do Negro: testemunhos e ressonâncias”, organizada originalmente por Abdias Nascimento (1966) e agora recuperada e ampliada pela socióloga Elisa Larkin Nascimento e pelo gestor cultural Jessé Oliveira.

Adias Nascimento (1914-2011) foi artista plástico, ativista, ator, deputado federal, dramaturgo, economista, escritor, poeta, professor universitário e senador. Em todos os papéis, defendeu a liberdade e o comprometimento com a transformação social.

O livro foi lançado na última primavera (novembro), marcando 80 anos de fundação do Teatro Experimental do Negro (TEN), para ensaios em outubro de 1944. A publicação é da Edições Sesc, em parceria com a Editora Perspectiva (328 páginas).

A edição traz textos do dramaturgo Nelson Rodrigues, do poeta Efrain Tomás Bó, dos cientistas sociais Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes, entre outros. O livro apresenta o ensaio fotográfico de José Medeiros com imagens em preto e branco do elenco do TEN.

Protagonismo 

Criado há menos de 60 anos após a abolição da escravidão, o TEN tinha como propósito valorizar a herança cultural afro-brasileira, destacar histórias e dar protagonismo a autores e atores negros. Entre 1945 e 1958, o TEN encenou mais de 20 espetáculos, com peças brasileiras e estrangeiras, e revelou nomes como Léa Garcia e Ruth de Souza.

“Quem definia os temas [das peças], os textos [a serem encenados] e quem definia o rumo das atuações essa eram as pessoas negras”, assinala Jessé Oliveira. “O Teatro Experimental do Negro é um divisor de águas. Amplia o local de debate das questões raciais e estabelece profissionalismo em uma companhia teatral negra.”

Na avaliação Elisa Larkin Nascimento, o TEN “faz a ponte entre o teatro moderno e contemporâneo no Brasil” e apresenta uma versão da sociedade brasileira diferente do discurso oficial e de parte da intelectualidade (geração do sociólogo Gilberto Freyre) de que o país seria uma “democracia racial”.

A nova edição do livro tem o objetivo da publicação original, de “fazer um registro mais estável” e contribuir para evitar o apagamento da história do TEN.

“Nas escolas de teatro, sempre vêm me dizer que não conhecem o Teatro Experimental do Negro. Inclusive os jovens que estão cursando teatro e estudam a história do teatro brasileiro”, lamenta Elisa Larkin Nascimento.

A obra mostra como as concepções de Abdias seguem ressoando em práticas cênicas e coletivos atuais, mantendo vivo o ideal de um teatro antirracista.

Relacionadas
Brasília (DF), 11/02/2025 - Mulheres negras na ciência. Foto: krakenimages.com/Freepik
Jovens negros chegam à universidade, mas não ao mercado de trabalho
Brasília (DF) 20/11/2024 – Populares participam de evento comemorativo ao Dia da Consciência Negra na torre de TV. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Mais da metade dos negros diz não saber como denunciar caso de racismo
Edição:
Graça Adjuto
Abdias Nascimento Livro Teatro Experimental do Negro nova edição
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A still image from video posted by the White House's Rapid Response 47 account on X.com, which originated from the @PaulDMauro account, shows Venezuela's President Nicolas Maduro being walked in custody down a hallway at the offices of the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) in New York City, U.S., January 3, 2026. @RapidResponse47/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAY Verification - Reuters was able to confirm footage of Nicolas Maduro walking through the halls of DEA headquarters in New York as seen on corroborating footage showing same personnels ushering Maduro and DEA NYD crest on the wall. - Logo on wall matched DEA NYD from file images. - Reuters witness footage showing convoy arriving at DEA headquarters in Manhattan.
Internacional Filho de Nicolás Maduro pede mobilização para libertação do pai
seg, 05/01/2026 - 09:12
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump ameaça operação militar contra Colômbia após ataque à Venezuela
seg, 05/01/2026 - 09:06
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Internacional Presidente interina da Venezuela defende agenda de colaboração
seg, 05/01/2026 - 09:06
idosos
Justiça Primeira vara de atenção a idosos faz um ano e é referência no país
seg, 05/01/2026 - 08:32
Gabrielzinho quebra recorde mundial na prova dos 50m borboleta classe S2,
Esportes Sesc Verão começa em São Paulo com mais de mil atividades esportivas
seg, 05/01/2026 - 08:22
Brasília (DF) 14/03/2024 - Abdias Nascimento, 115 anos: a luta para unir africanos e descendentes Foto: Acervo do Ipeafro/Divulgação
Cultura Livro resgata Teatro Experimental do Negro
seg, 05/01/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo