Cultura

Morre, no Rio de Janeiro, aos 77 anos, o cineasta Silvio Da-Rin

Intelectual teve importante atuação na política cultural do país
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 18:33
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 29/01/2026 – Morre, no Rio, aos 77 anos, o cineasta Silvio-Da-Rin. Frame FGV
Morreu na madrugada desta quinta-feira (29), aos 77 anos de idade, o cineasta Silvio Da-Rin, após uma longa internação. O velório e o enterro estão programados para esta sexta-feira (30), no Cemitério São Francisco de Paula, na região central da cidade. O cineasta foi secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura entre 2007 e 2010 e deixa um legado de contribuição à vida pública.

Em nota, o Ministério da Cultura (MinC) manifestou profundo pesar pelo falecimento do cineasta, documentarista e gestor público Silvio Da-Rin. 

Intelectual comprometido com o pensamento crítico e com a preservação da memória audiovisual brasileira, ele deixa um legado imensurável para cinema nacional e para as políticas públicas voltadas ao setor.

Silvio Da-Rin construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao documentário como ferramenta de reflexão sobre a história, a política e a sociedade brasileira. 

O cineasta iniciou sua carreira como técnico de som e integrou equipes de aproximadamente 150 produções audiovisuais, consolidando-se como um profissional de referência nos bastidores e na criação cinematográfica. Como diretor, assinou obras fundamentais do documentário brasileiro, muitas delas reconhecidas e premiadas no Brasil e no exterior.

Entre seus trabalhos mais emblemáticos está o longa-metragem Hércules 56 (2006), que revisita o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em 1969, episódio central da resistência à ditadura civil-militar e que resultou na libertação de 16 presos políticos brasileiros. O filme tornou-se referência ao articular cinema, memória e política, reafirmando o compromisso de Da-Rin com a construção de uma narrativa crítica sobre o país.

Além de sua atuação como realizador, o cineasta teve papel fundamental na formação e no pensamento sobre o documentário. Em 2004, publicou o livro Espelho Partido – tradição e renovação do documentário cinematográfico, a partir de sua dissertação de mestrado na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), obra considerada leitura essencial para pesquisadores, estudantes e profissionais do audiovisual.

Da-Rin também se destacou na esfera institucional. Participou ativamente da Associação Brasileira de Documentaristas (ABD) e, entre 2007 e 2010, esteve à frente da Secretaria do Audiovisual do MinC, na gestão do cantor e compositor Gilberto Gil, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse período contribuiu de forma decisiva para o fortalecimento das políticas públicas do setor, o incentivo à produção independente e a valorização do cinema brasileiro em sua diversidade estética e regional.

Em nota, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) manifestou pesar pelo falecimento do cineasta. Da-Rin foi Gerente Executivo de Articulação Internacional e Licenciamento da EBC entre 2010 e 2012, com contribuição ativa para o fortalecimento da comunicação pública.

