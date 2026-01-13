logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Museus da Funarj aderem a rede antirracista do Instituto Pretos Novos

Programa busca equidade também nas ações institucionais e formação
Alana Gandra - repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/01/2026 - 12:47
Rio de Janeiro
13/01/2026 Rio de Janeiro - Funarj passa a integrar o Programa de Museus Antirracistas do IPN. A Casa da Marquesa de Santos, em São Cristóvão, é um dos equipamentos da Funarj. Foto: divulgação/Funarj
© divulgação/Funarj

A Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) aderiu ao Programa de Museus Antirracistas do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN – Museu Memorial). A informação foi dada nesta terça-feira (13) pela Funarj, que considera a adesão um marco inédito entre os equipamentos culturais do estado, "por incorporar de forma estruturada a perspectiva antirracista nas práticas museais e institucionais".

A adesão envolve os seguintes museus da Funarj:

  • Museu Antonio Parreiras (Niterói);
  • Museu do Ingá (Niterói);
  • Museu Carmen Miranda (Flamengo, zona sul do Rio);
  • Casa de Oliveira Vianna (Niterói);
  • Casa da Marquesa de Santos (São Cristóvão, zona norte do Rio);
  • e Casa de Euclides da Cunha (Cantagalo).

O Programa de Museus Antirracistas do IPN tem o objetivo de ir além das narrativas expositivas, trazendo essa perspectiva para as políticas de gestão, a formação das equipes e as ações institucionais desenvolvidas pelos museus participantes.

A ideia é promover reflexões estruturais e a implementação de mudanças que contribuam de fato para a equidade étnico-racial no setor cultural.

A partir da adesão ao Programa, a Funarj passa a integrar uma rede dedicada à promoção da equidade étnico-racial, à valorização das tradições afro-indígenas e ao fortalecimento de políticas culturais antirracistas.

 

13/01/2026 Rio de Janeiro - Funarj passa a integrar o Programa de Museus Antirracistas do IPN. Em Cantagalo, a Casa Euclides da Cunha agora integra o programa de museus antirracistas. Foto: divulgação/Funarj
Casa Euclides da Cunha, em Cantagalo, no interior do Rio, agora integra o programa de museus antirracistas. Foto: divulgação/Funarj

Avanço

Na avaliação do coordenador de museus da Funarj, Wallace Almeida, a participação da instituição no Programa representa um avanço na gestão cultural e “um avanço institucional no fortalecimento de práticas alinhadas à equidade e à diversidade no campo museal".

"Trata-se de uma iniciativa que contribui para a qualificação da gestão, da formação das equipes e das ações culturais, reafirmando o papel dos museus públicos como espaços de diálogo, memória e responsabilidade social”, comentou.

Na Funarj, o programa contará com seminários, oficinas e ações formativas voltadas à reflexão, ao intercâmbio de experiências e ao fortalecimento de práticas institucionais comprometidas com o enfrentamento ao racismo, destacou a assessoria de imprensa da fundação.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 03/01/2026 – Folia de Reis ocupa o Museu Vassouras e reafirma tradição viva no Vale do Café Foto: Lourenço Parente/Divulgação
Folia de Reis no Museu Vassouras reafirma tradição no Vale do Café
Instituto Inhotim
Museu Inhotim, em Minas Gerais, tem recorde de visitação em 2025
Rio de Janeiro (RJ), 07/11/2025 – Fotogrametria de reconstituição de vaso marajoara em 3D, produzida no Biodesign Lab PUC-Rio na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Peças pré-colombianas do Museu do Marajó são digitalizadas em 3D
Edição:
Vinicius Lisboa
museus Funarj antirracismo Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
13/01/2026 Rio de Janeiro - Funarj passa a integrar o Programa de Museus Antirracistas do IPN. A Casa da Marquesa de Santos, em São Cristóvão, é um dos equipamentos da Funarj. Foto: divulgação/Funarj
Cultura Museus da Funarj aderem a rede antirracista do Instituto Pretos Novos
ter, 13/01/2026 - 12:47
Logo da Agência Brasil
Geral Lei autoriza pagamento retroativo de direitos suspensos na pandemia
ter, 13/01/2026 - 12:42
People march during a protest against increased immigration enforcement, after the fatal shooting of Renee Nicole Good by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 10, 2026. REUTERS/Tyrone Siu
Internacional Conheça o ICE: polícia migratória de Trump alvo de protestos nos EUA
ter, 13/01/2026 - 12:38
São Paulo (SP), 08/01/2025 - Coletiva de imprensa da FENABRAVE com o presidente Arcelio Alceu dos Santos Jr e Marcelo Franciulli (Diretor Executivo) e Tereza Fernandez ( TF Consultoria). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Venda de automóveis e comerciais leves cresce 2,58% em 2025
ter, 13/01/2026 - 12:17
Bola oficial da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México 03/10/2025 REUTERS/Luis Cortes
Esportes EUA investem em tecnologia contra drones para proteger locais da Copa
ter, 13/01/2026 - 11:29
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
Internacional Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Vance e Rubio nesta quarta
ter, 13/01/2026 - 11:18
Ver mais seta para baixo