Música no Museu abre série de Concertos de Verão gratuitos no Rio

Programação começa nesta semana e segue até março
Alana Gandra - repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/01/2026 - 09:02
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 18/01/2026 - Banda Sinfônica Nacional. Foto: Pedro Castro/Divulgação
© Pedro Castro/Divulgação

O projeto Música no Museu inicia as comemorações de seus 29 anos de criação abrindo a temporada 2026 com seus Concertos de Verão, totalmente gratuitos para o público. O primeiro ocorrerá nesta terça-feira (20), dia do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, às 16h, no Espaço Cultural Arte Sesc, no Flamengo, zona sul da cidade. Haverá apresentação da Banda Sinfônica Nacional tocando clássicos brasileiros, sob a regência do maestro Eduardo Lagrega Fan.

Na sequência, se apresentarão, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB RJ), o Duo Jorge Saraiva (piano) e Leandro Turano (escaleta), no dia 21, às 12h30; e a pianista Alessandra Lucena, no dia 28, no mesmo horário e local. No repertório do dia 21, o chorinho é o principal tema; já no dia 28, serão os clássicos brasileiros.

Multiculturalismo religioso

Os Concertos de Verão continuam em fevereiro. No dia 2/2, às 18h, será prestada homenagem à Iemanjá, no Espaço Cultural Arte Sesc, apresentando os Clássicos do Carnaval com Thais Fraga, voz e percussão (tamborim e bongô), Ricardo Mac Cord, teclado, Jimmy Santa Cruz, baixo, e Vistor Bertrami, bateria.

No dia 4/2, às 12h30, no CCBB RJ, apresentam-se os pianistas Cecilia Guimarães e Ezequiel Peres, tendo no programa composições de Bach, Mozart, Schubert, Schumann e Satie.

A programação segue no dia 11/2, às 12h30, no CCBB RJ, com os pianistas Adriana Kellner, Cecília Guimarães, Ezequiel Peres, Fernanda Cruz e Maria Helena de Andrade tocando músicas do outro lado do carnaval, sob a direção de Maria Helena de Andrade.

Os Concertos de Verão de fevereiro serão encerrados no dia 25/2, no mesmo horário e lugar, com Silas Barbosa ao piano, tocando clássicos internacionais.

“Na abertura da temporada 2026 homenageamos São Sebastião e, no dia 2 de fevereiro, faremos evento de saudação a Iemanjá. Estão previstas apresentações em sinagogas, demonstrando o multiculturalismo religioso do projeto”, salientou em entrevista à Agência Brasil o idealizador e diretor do Música no Museu, jornalista Sergio da Costa e Silva.

O diretor anunciou ainda que, em paralelo à programação em museus, centros culturais, bibliotecas e palácios, o projeto fará também este ano apresentações em comunidades.

Mulheres

Os Concertos de Verão prosseguem ainda em março, mês atribuído às mulheres, iniciando no dia 2/3, às 18h, no Sesc do Flamengo, com a Camerata do Uerê, do Complexo da Maré, tocando clássicos internacionais. No dia 3, o Duo Madri de Violões, formado por Adriana Ballesté e Mara Lucia, apresenta clássicos brasileiros, às 13h, no Tribunal Pleno-Museu da Justiça, em Niterói.

Os concertos continuam no dia 4/3, no CCBB RJ, às 12h30, com Else Vergara (piano), e Beatriz Balan (voz), apresentando árias de óperas com personagens femininas.

Seguem-se, no mesmo horário e local, no dia 11/3, a pianista Fernanda Cruz e clássicos internacionais; no dia 18/3, os músicos Luiz Bomfim, barítono e Regina Lacerda, piano, também com clássicos internacionais; e no dia 25/3, haverá apresentações de flauta doce, sob a direção de Nelma Pataro, com clássicos brasileiros.

Na sexta-feira (27/3), Dia da Música no Museu, o Quarteto de Teclados “Teclas Sonoras” se apresenta no Museu da Justiça, às 12h30, tocando peças eruditas e populares do Brasil.

Os Concertos de Verão de março se encerram no dia 28, às 18h, no Palácio São Clemente, onde funciona o Consulado de Portugal, com a pianista Miriam Grosman tocando clássicos internacionais.

“Serão tocadas músicas com nomes de mulheres e temas femininos”, informou Sergio da Costa e Silva. 

Ainda em março, haverá dois concertos internacionais nos dias 20, no Grêmio Literário, em Lisboa; e no dia 21, no Lawrence´s Hotel, em Sintra, com a pianista Fernanda Canaud, tocando clássicos brasileiros. As duas apresentações estão previstas para as 19h.

Edição:
Vinicius Lisboa
Museu Concerto música Música Clássica Música Erudita Rio de Janeiro
