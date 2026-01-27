logo ebc
No Recife, Galo da Madrugada homenageia Dom Helder e Nise da Silveira

A escultura do Galo celebra em 2026 a fraternidade e a saúde mental
Madson Euler - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 27/01/2026 - 16:55
São Luís
Brasília (DF), 27/01/2026 - Nise da Silveira e Dom Helder Câmara. Foto: Museu de Imagens do Inconsciente/CNBB/Arquivo/Divulgação
Um dos símbolos do carnaval pernambucano, a escultura do Galo da Madrugada, que todos os anos é erguida na Ponte Duarte Coelho, no Centro Histórico de Recife, vai celebrar em 2026 a fraternidade e a saúde mental. O Galo Folião Fraterno, como foi batizada a obra, homenageia o legado de Dom Helder Câmara, referência religiosa e humanitária, e a psiquiatra Nise da Silveira.

O arcebispo Dom Helder, indicado quatro vezes ao Nobel da Paz, via o Carnaval como uma manifestação de fé, esperança e resistência popular. Ao longo de anos de atuação em Pernambuco, blocos e grupos carnavalescos buscavam as bênçãos do arcebispo nas prévias da festa.

Assinada pelos artistas Leopoldo Nóbrega e Germana Xavier, a escultura do Galo de 32 metros de altura está sendo construída 100% com materiais reciclados. A alegoria une arte, tecnologia 3D e arteterapia.

O figurino tem colaboração de pessoas em situação de rua e em acompanhamento psiquiátrico, que utilizam a arteterapia como parte do tratamento;  trabalho pioneiro desenvolvido por Nise da Silveira. As 27 estrelas da bandeira são impressas em 3D por jovens de comunidades do Recife, e o peito do Galo traz um Sagrado Coração iluminado por LED, em referência à saúde emocional e ao afeto coletivo.

A escultura do Galo deve ter lugar de destaque na Ponte Duarte Coelho entre os dias 11 e 18 de fevereiro.

Edição:
Nadia Faggiani/ Amanda Cieglinski
Cranaval 2026 Recife Galo da Madrugada
