logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

O Agente Secreto e Apocalipse nos Trópicos são indicados ao Bafta

Brasil tem três indicações ao prêmio conhecido como Oscar inglês
Matheus Crobelatti*
Publicado em 27/01/2026 - 11:12
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 06/11/2025 – O cinema brasileiro volta a ocupar seu espaço nas telas com O Agente Secreto, novo longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega nesta quinta-feira (6) a mais de 700 cinemas, em 370 cidades brasileiras, em uma estreia simultânea com Alemanha e Portugal. Foto: Victor Jucá/Divulgação
© Victor Jucá/Divulgação

O Bafta, premiação da Academia Britânica de Cinema, anunciou, nesta terça-feira (27), os indicados às suas diversas categorias, e o Brasil conquistou três indicações. O filme O Agente Secreto e o documentário Apocalipse nos Trópicos estão na disputa.  A cerimônia de entrega será no dia 22 de fevereiro.

O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, foi indicado às categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original. Já Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa e Alessandra Orofino, foi indicado para Melhor Documentário. O brasileiro Adolpho Veloso também foi indicado na categoria de Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem (Train Dreams).

Na categoria de Filme em Língua Não Inglesa, O Agente Secreto, disputa com Foi Apenas Um Acidente (França), Valor Sentimental (Noruega), Sirat (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia). Em roteiro original, os concorrentes são Eu Juro, Marty Supreme, Valor Sentimental e Pecadores.

Na categoria de Documentário, Apocalipse nos Trópicos concorre com 2000 Meters To Andriivka, Mr. Nobody Against Putin, Seymour Hersh: Em Busca da Verdade e A Vizinha Perfeita.

O longa de Kleber Mendonça também está indicado para a premiação do Oscar, em três categorias. No dia 1º de fevereiro, o filme irá concorrer a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco. O protagonista Wagner Moura também foi indicado à categoria de Melhor Ator.

O Agente Secreto se tornou um dos principais concorrentes ao maior prêmio do cinema mundial após seu ótimo desempenho no Globo de Ouro agora em janeiro, quando venceu como Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

O documentário de Petra Costa, por outro lado, tem uma árdua batalha pela frente. Apesar da vitória em diversos festivais de cinema no mundo, a produção ficou de fora das indicações do Oscar e do Globo de Ouro.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Relacionadas
16/01/2026 - Cenas do filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça com Wagner Moura. Foto: MK2Films/Divulgação
O Agente Secreto é indicado para quatro categorias do Oscar
São Paulo (SP), 28/10/2025 - Ator Wagner Moura durante entrevista coletiva do elenco do filme O Agente Secreto, no hotel Renaissance. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Vitória de O Agente Secreto tem forte repercussão nas redes sociais
OSCAR 2023 - Estatueta do Oscar da Academy Awards, Foto: Martin Vorel/Wikimedia Commons
Confira a lista completa dos indicados ao Oscar 2026
Edição:
Graça Adjuto
O Agente Secreto Apocalipse nos Trópicos Prêmio Bafta Oscar inglês
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Turistas passeiam com suas malas no Bairro Gótico, em Barcelona 24/06/2024 REUTERS/Nacho Doce
Internacional Espanha vai regularizar situação de meio milhão de imigrantes
ter, 27/01/2026 - 12:12
Brasília (DF), 11/09/2025 - A ministra Cármen Lúcia durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Presidente do TSE alerta para aumento de desinformação nas eleições
ter, 27/01/2026 - 11:57
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Lula vai ao Panamá participar do Fórum Econômico da AL e Caribe
ter, 27/01/2026 - 11:34
Mossoró (RN), 27/01/2026 - A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União, deflagrou a operação Mederi, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos e a fraudes em procedimentos licitatórios. Foto: PF/Divulgação
Geral PF e CGU investigam fraudes em prefeituras do Rio Grande do Norte
ter, 27/01/2026 - 11:23
FILE PHOTO: Minneapolis Mayor Jacob Frey speaks at a press conference, after an U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent fatally shot Renee Nicole Good, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 12, 2026. REUTERS/Tim Evans/File Photo
Internacional Prefeito de Minneapolis anuncia saída de agentes do ICE da cidade
ter, 27/01/2026 - 11:15
Rio de Janeiro (RJ), 06/11/2025 – O cinema brasileiro volta a ocupar seu espaço nas telas com O Agente Secreto, novo longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega nesta quinta-feira (6) a mais de 700 cinemas, em 370 cidades brasileiras, em uma estreia simultânea com Alemanha e Portugal. Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura O Agente Secreto e Apocalipse nos Trópicos são indicados ao Bafta
ter, 27/01/2026 - 11:12
Ver mais seta para baixo