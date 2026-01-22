logo ebc
Oscar: Lula parabeniza equipe de O Agente Secreto e Adolpho Veloso

Brasil está representado em cinco categorias
Agência Brasil
Publicado em 22/01/2026 - 13:34
Brasília
Brasília (DF), 24/09/2025 – Filme O Agente Secreto - 19ª CINEBH - International Film Festival - Exibição do Filme O AGENTE SECRETO - Foto: Leo Lara/Universo Produção
© Leo Lara/Universo Produção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a equipe do filme O Agente Secreto e o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso, que participou da produção estadunidense Sonhos de Trem, pelas cinco indicações ao Oscar 2026.

A lista completa dos concorrentes foi divulgada hoje pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood

Nas redes sociais, o presidente destacou que as indicações são um reconhecimento da cultura e da capacidade do Brasil de “contar histórias que emocionam o mundo”. 

O Agente Secreto foi indicado simultaneamente nas categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco (nova categoria). Já Wagner Moura recebeu indicação a Melhor Ator por sua atuação no longa.

O país também está representado entre os destaques técnicos com a indicação de Adolpho Veloso para Melhor Fotografia.  

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também comemorou as indicações em seus perfis nas redes sociais:

“Deixo meus parabéns ao Wagner Moura, ao diretor Kléber Mendonça, a todo o elenco, aos produtores, roteiristas e técnicos que estão nos bastidores fazendo toda a magia acontecer. Viva o cinema brasileiro!" 

O Agente Secreto venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional além do Globo de Ouro para o ator Wagner Moura. A cerimônia do Oscar 2026 acontece em 15 de março.  

 

